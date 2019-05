Problèmes d'attraction et de rétention des conseillers pédagogiques au collégial - Le SPGQ réclame des solutions concrètes des ministres Roberge et Dubé





QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Après deux ans de représentation par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Secrétariat du Conseil de trésor (SCT) reconnaît que le salaire inapproprié versé aux conseillers pédagogiques occasionne des problèmes d'attraction et de rétention pour ces derniers.

«?À la suite de 15 rencontres, le SPGQ a proposé, le 9 avril dernier, divers scénarios de règlement qui sont restés lettre morte, signale Richard Perron, président du SPGQ. La lenteur du SCT à réagir a des conséquences. La fuite de nos personnes professionnelles est déjà amorcée et la Fédération des collèges du Québec en est très inquiète d'ailleurs. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, et son collègue président du Conseil du trésor, M. Dubé, doivent intervenir avec des solutions créatives et pérennes pour atténuer les risques quant à la qualité de la formation collégiale. Ce comité paritaire chargé de mener à bien l'évaluation de la profession de conseiller pédagogique n'avait pas pour vocation d'être une coquille vide, comme l'assuraient les hauts représentants du SCT au moment de signer la dernière convention collective.?»

Le comité paritaire chargé de mener à bien l'évaluation de la profession de conseiller pédagogique, qui représente 46 % des membres du SPGQ dans les collèges, pourrait conclure une entente pour pallier la situation. Toutefois, le SCT a semblé vouloir ralentir la cadence dans cette négociation, notamment en ne respectant pas les engagements pris. Les parties s'étaient pourtant engagées à trouver des solutions. Cette situation est d'autant plus inadmissible que les parties ont convenu, le 19 novembre 2018, de préciser le mandat du comité de l'annexe «?N?» de la convention collective. Cette précision réitérait l'engagement «?de proposer, le cas échéant des mesures ayant pour but de réduire ou d'éliminer ces effets?».

Signée en septembre 2017, la nouvelle convention collective du personnel professionnel des collèges mettait le gouvernement en demeure de faire un travail sérieux devant donner des résultats. C'est le devoir du gouvernement de participer à la réflexion sur les solutions. Le SPGQ tient donc à rappeler au ministre que l'Association des cadres des collèges du Québec et la Fédération des cégeps nous appuient dans notre quête de valorisation des emplois professionnels.

«?Nos conseillers pédagogiques ont raison de croire que le gouvernement est sérieux et sincère dans sa volonté de reconnaître les iniquités à leur endroit. Ils sont en droit d'espérer des résultats concrets, car leur travail doit être évalué à sa juste valeur. Les ministres Roberge et Dubé doivent montrer qu'ils sont sérieux dans leur volonté de faire de l'éducation supérieure une priorité. Le SPGQ demeure disponible pour rencontrer ces ministres avant la fin de la session parlementaire afin qu'ils règlent définitivement cette situation qui perdure.?», conclut M. Perron.

À propos du personnel professionnel des collèges

Les quelque 800 professionnelles et professionnels de la section N-Collèges du SPGQ sont répartis dans seize collèges ou cégeps à travers le Québec : Abitibi-Témiscamingue, Alma, André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Chicoutimi, Gaspésie et Îles, Jonquière, Lanaudière, Lévis-Lauzon, Montmorency, Thetford, Rosemont/Cégep à distance, Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent et Trois-Rivières.

Les personnes professionnelles des collèges sont dans les corps d'emploi suivants : agente ou agent de la gestion financière?; aide pédagogique individuel?; analyste?; attachée ou attaché d'administration?; bibliothécaire?; conseillère ou conseiller à la vie étudiante?; conseillère ou conseiller d'orientation?; conseillère ou conseiller en adaptation scolaire?; conseillère ou conseiller en communication?; conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle?; conseillère ou conseiller en services adaptés?; conseillère ou conseiller pédagogique?; psychologue?; spécialiste en moyens et techniques d'enseignement?; travailleuse ou travailleur social.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 27?000 spécialistes, dont environ 19?100 dans la fonction publique, 4?980 à l'Agence du revenu du Québec et 2?920 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : @spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 15:52 et diffusé par :