Immune Biosolutions pourra franchir une autre étape dans son développement





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 250 000 $ au laboratoire sherbrookois qui poursuit ses avancées dans le développement d'anticorps thérapeutiques

SHERBROOKE, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Portée par une expertise scientifique à l'avant-garde, Immune Biosolutions inc. s'impose comme un chef de file dans la découverte, l'ingénierie et le développement de nouveaux anticorps pour le secteur biopharmaceutique. Pour continuer sur sa lancée, l'entreprise sherbrookoise bénéficiera d'une contribution remboursable de 250 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière lui permettra d'acquérir des équipements de laboratoires encore plus évolués afin d'optimiser sa productivité, d'accélérer sa croissance et de développer ses marchés au Canada et à l'étranger.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau. L'aide du gouvernement du Canada vise plus spécifiquement à bonifier le parc d'équipements dont dispose Immune Biosolutions pour les analyses cellulaires et génomiques. La réalisation de ce projet, qui a nécessité des investissements de plus de 1,8 M$, a permis de créer trois emplois en sciences et technologies.

Fondée en 2012, Immune Biosolutions découvre et développe des anticorps de haut niveau favorisant l'adoption et l'émergence de méthodes diagnostiques et thérapeutiques novatrices, notamment en oncologie, en santé gastro-intestinale et dans la lutte contre les infections. Son approche se distingue des technologies traditionnelles : son utilisation du système immunitaire du poulet et d'une incorporation multidisciplinaire de technologies bioinformatiques et d'intelligence artificielle favorise une découverte efficace et rapide d'anticorps thérapeutiques et diagnostiques de haut potentiel.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, les avancées dans la recherche et le développement de nouveaux procédés et produits génèrent la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Citations

« En peu de temps, Immune Biosolutions a su se tailler une place enviable dans ce domaine de pointe, au Canada et à l'étranger. L'aide annoncée lui permettra de se procurer de nouveaux équipements de laboratoire pour continuer son travail dans la lutte contre les infections. Cette contribution du gouvernement du Canada se veut à la fois une reconnaissance et un appui à cette entreprise en croissance qui n'a certainement pas fini d'étonner. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Immune Biosolutions annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada et traduit notre volonté de soutenir des initiatives qui font rayonner notre expertise et notre savoir-faire au-delà des frontières. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Découvrir et développer des anticorps de nouvelle génération pour résoudre des enjeux mondiaux de santé, telle est la motivation première et la raison d'être de notre entreprise. Nous évoluons dans un domaine où de grands espoirs sont permis et nous cherchons à apporter, par nos recherches, nos collaborations et nos avancées, notre contribution à cette grande ambition. L'aide de DEC nous permettra de franchir un pas de plus dans l'atteinte des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. »

Frédéric Leduc, président-directeur général, Immune Biosolutions

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

