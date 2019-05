Steven MacKinnon, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé que le budget de 2019 comprend des investissements pour appuyer un gouvernement fédéral inclusif et accessible

Steven MacKinnon, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé que le budget de 2019 comprend des investissements de 13,7 millions de dollars sur cinq ans dans le cardre du...

Les nouvelles idées ont le pouvoir de changer notre façon de voir le monde et de mener à des découvertes qui nous aident à relever certains de nos plus grands défis. Les investissements dans le travail novateur et créatif des scientifiques et des...