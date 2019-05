BehavioSec participe à Money20/20 Europe





BehavioSec, pionnier et premier fournisseur de la biométrie comportementale, participera à Money20/20 Europe du 3 au 5 juin 2019 à Amsterdam, aux Pays-Bas, au RAI d'Amsterdam. Money20/20, dont l'objectif est de créer un système financier plus simple, plus équitable, plus agile et plus inclusif pour les particuliers, les entreprises et la société en général, rassemblera plus de 350 intervenants qui délimiteront la nouvelle frontière des services financiers. Neil Costigan, PDG de la Société, se joindra au panel de discussion «La nature changeante des attaques et des attaquants» pour y discuter de cybersécurité et de gestion des risques à une époque où le commerce en ligne et la confiance sont menacés en permanence par une cybercriminalité qui tente continuellement de contourner les mesures anti-fraude et l'authentification traditionnelle par mot de passe.

Les participants à Money20/20 pourront visiter BehavioSec au stand H92 pendant toute la durée de l'événement. BehavioSec y rencontrera ses clients et partenaires du secteur, informera les médias et les analystes, et présentera des démonstrations de sa plateforme logicielle de biométrie comportementale. Déjà utilisé par certaines des plus grandes marques mondiales de la FinTech et des services financiers, le logiciel de BehavioSec authentifie en continu et en ligne les titulaires de compte en analysant leurs comportements physiques uniques, comme leur manière de taper sur le clavier et d'utiliser l'écran tactile et la souris.

«Les moyens d'authentification traditionnels et ponctuels, tels que les empreintes digitales et les mots de passe, ne protègent plus et ne peuvent accompagner la transformation numérique du secteur des services financiers, a déclaré Neil Costigan. En raison des attaques en constante évolution qui contournent les méthodes d'authentification multifactorielles autrefois fiables, les entreprises de services financiers doivent trouver de nouveaux moyens de prévenir la fraude et les cyberattaques sans ralentir l'opérabilité et les fonctionnalités. Notre présence à Money20/20 nous donne l'occasion de montrer l'efficacité de la biométrie comportementale dans la lutte contre le piratage des comptes dans ce nouveau paysage de menaces.»

Rejoignez Neil Costigan, PDG de BehavioSec, à la prochaine session:

Sujet: La nature changeante des attaques et des attaquants Intervenants: Neil Costigan, PDG, BehavioSec (orateur) Yinglian Xie, co-fondateur et PDG, DataVisor (orateur) Max Laemmle, fondateur et PDG, Fraugster Limited (orateur) Andrew Jamieson, directeur de Technology & Security, UL (modérateur) Date: Mercredi 5 juin 2019 de 14h10 à 14h50 CEST Lieu: Industry Transmutation Stage, RAI Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas

En sa qualité de PDG de BehavioSec, Neil Costigan dirige les travaux qui permettent à la Société de fournir une technologie innovante de biométrie comportementale protégeant les transactions des consommateurs, les paiements et les établissements financiers contre la fraude et le vol. Neil possède plus de 25 ans d'expérience en termes de leadership entrepreneurial et technique dans des start-ups financées par du capital-risque et au sein de sociétés technologiques internationales aux États-Unis et dans l'Union européenne. Cryptographe de formation, il a élargi ses compétences au développement de logiciels, au leadership managérial et à l'entrepreneuriat. Détenteur d'un important portefeuille de brevets, il est chercheur principal des projets DOD DARPA de BehavioSec aux États-Unis.

Avant de rejoindre BehavioSec, Neil Costigan a été vice-président R&D du fabricant de cartes à puce Gemplus (désormais Gemalto) et co-fondateur et directeur technique de Celo Communications (Celo), les spécialistes des infrastructures à clés publiques (ICP). Neil Costigan est titulaire d'un doctorat, obtenu en 2009 pour sa thèse relative à la cryptographie à courbe elliptique sur les architectures de processeurs modernes; il a également développé diverses applications de sécurité commerciale. Il publie fréquemment des articles sur l'innovation, la cryptographie et la sécurité des réseaux.

À propos de BehavioSec

BehavioSec est le pionnier et le premier fournisseur de biométrie comportementale. La plate-forme de biométrie comportementale de la Société est largement déployée au sein des sociétés du groupe Global 2000 en raison de sa capacité éprouvée à réduire considérablement la fraude sur les comptes et le vol de données. Fondée en 2008 à la suite de recherches universitaires révolutionnaires, la technologie de BehavioSec permet aux entreprises de vérifier en permanence les identités numériques avec une précision supérieure et en temps réel. Renforcée par le leadership de «serial» entrepreneurs et de professionnels expérimentés du secteur, l'équipe de BehavioSec couvre désormais le monde entier; elle assure la sécurité tout en préservant les précieux contenus numériques sur l'internet et les applications mobiles. BehavioSec, le seul fournisseur de qualité entreprise à être déployé à l'échelle mondiale par certaines des plus grandes sociétés, réduit les examens manuels tout en protégeant des millions d'utilisateurs et des milliards de transactions. BehavioSec compte parmi ses investisseurs Forgepoint Capital, Cisco, ABN AMRO, Conor Ventures et Octopus Ventures. Basée à San Francisco, en Californie, BehavioSec opère dans le monde entier, notamment en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, visiter le site: www.behaviosec.com.

