Le gouvernement du Canada finance des projets qui améliorent l'accessibilité et l'inclusion pour tous grâce à l'environnement bâti du Canada





MONCTON, NB, le 31 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé un appui de plus de 14 millions de dollars depuis le 1er avril 2019, à 88 organismes et municipalités du Canada dans le cadre des volets de projets de petite et de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité. Dans les provinces de l'Atlantique, plus de 2,2 millions de dollars de ce financement sont consacrés à huit projets d'accessibilité.

Grand Bay-Westfield et Sussex comptent parmi les bénéficiaires du Fonds pour l'accessibilité au Nouveau-Brunswick cette année. Grand Bay-Westfield utilisera le financement pour installer des portes automatisées et Sussex, pour rénover l'hôtel de ville. Mi'kmaq Holdings de l'Île-du-Prince-Édouard et la ville de Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, sont deux autres bénéficiaires de l'aide du Fonds pour l'accessibilité cette année. Mi'kmaq Holdings utilisera le financement pour construire un centre de services urbains autochtone en veillant à ce que l'établissement soit accessible aux personnes en situation de handicap, tandis que Corner Brook l'utilisera pour acheter deux fauteuils roulants tout-terrain et un fauteuil roulant de plage.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui soutient des projets communautaires à l'échelle du Canada, afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les espaces publics et les milieux de travail. Les volets de projets de petite et de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité fournissent des subventions pour appuyer la construction ou la rénovation d'installations ou de sites, créant ainsi plus d'occasions pour les personnes en situation de handicap de participer aux activités, aux programmes et aux services communautaires ou d'accéder à des possibilités d'emploi.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu lors d'un déjeuner organisé par Capacité Nouveau-Brunswick, un organisme qui aide les gens qui travaillent à être aussi autonomes que possible à la suite d'une lésion de la moelle épinière ou de l'apparition d'un handicap moteur. Capacité Nouveau-Brunswick est un partenaire de longue date d'Emploi et Développement social Canada et de ses programmes sociaux, recevant des fonds du gouvernement pour des projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés, à créer des emplois d'été pour les jeunes et à assurer une accessibilité et une inclusion véritables pour les personnes en situation de handicap.

Dans son allocution, la ministre a parlé du projet de loi C-81, adopté plus tôt cette semaine, qui recevra la sanction royale d'ici la fin de la présente session parlementaire. La Loi canadienne proposée sur l'accessibilité est une autre mesure concrète que prend le gouvernement du Canada pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Elle vise à susciter un vaste changement organisationnel et culturel, tout en permettant de cerner, d'éliminer et de prévenir de façon proactive les obstacles à la réalisation d'un Canada véritablement accessible.

Pendant son séjour à Moncton, la ministre Qualtrough a également ouvert Pique-nique dans le parc et la cérémonie de clôture de la Semaine de sensibilisation aux personnes handicapées organisée par le Conseil du premier ministre pour les personnes en situation de handicap et la société Neil Squire dans le parc Riverain.

Citation

« Alors que la Semaine nationale de l'accessibilité 2019 tire à sa fin, il est clair que notre pays est à son meilleur lorsque chacun d'entre nous a la possibilité égale de participer. Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement ouvre la voie et encourage un changement culturel important dans notre société, un changement qui assure l'inclusion de tous. Ensemble, bâtissons un Canada plus inclusif et plus accessible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

Le budget de 2017 prévoyait 77 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2018-2019, pour élargir les activités du Fonds pour l'accessibilité, permettant au programme d'appuyer encore plus de projets de petite et de moyenne envergure et de lancer la nouvelle composante Innovation jeunesse, afin que les Canadiens, quelles que soient leurs capacités, aient un meilleur accès à leurs espaces communautaires et à leurs lieux de travail.

Le Fonds pour l'accessibilité a reçu un financement supplémentaire dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada . Ainsi, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des corridors de commerce et de transport, et des communautés rurales et nordiques.

Document d'information

Le Fonds pour l'accessibilité assure un accès plus sécuritaire et facile aux espaces publics et aux lieux de travail dans les provinces de l'Atlantique

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information : Le Fonds pour l'accessibilité assure un accès plus sécuritaire et facile aux espaces publics et aux lieux de travail dans les provinces de l'Atlantique

Jusqu'à présent, en 2019-2020, le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de plus de 2,2 millions de dollars à huit organismes ou municipalités des provinces de l'Atlantique dans le cadre des volets de projets de petite et de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité (FAE). Les projets vont de la rénovation de salles de bains et de l'installation de rampes, d'ascenseurs et d'ouvre-portes automatiques à l'aménagement de pièces adaptées aux personnes ayant des capacités sensorielles diminuées et à l'achat de fauteuils roulants de plage tout-terrain.

Les organismes ou municipalités suivants des provinces de l'Atlantique recevront du financement dans le cadre des volets de projets de petite et de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité en 2019-2020 :



Organisme / municipalité

Camp Canak Inc. (Nouveau-Brunswick)

Projet : Le projet consiste à construire un nouvel immeuble accessible qui permettra d'offrir des logements et des programmes aux adultes et aux enfants ayant des besoins spéciaux, à cause, par exemple de problèmes de santé mentale et de déficience intellectuelle, afin qu'ils vivent une expérience de camp qui contribuera à leur croissance personnelle, à leur intégration sociale et à leur bien-être.

Organisme / municipalité

Capital Area Recreation Inc.( Île-du-Prince-Édouard)

Projet: Le projet consiste à construire des vestiaires accessibles.

Organisme / municipalité

Ville de Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) Projet : Le projet consiste à acheter deux fauteuils roulants tout-terrain et un fauteuil roulant de plage.

Organisme / municipalité

Nova Scotia Community College (Nouvelle-Écosse)

College (Nouvelle-Écosse) Projet : Le projet consiste à rénover le campus de Truro , dont deux ascenseurs, et à construire une voie piétonnière accessible afin d'accroître l'accès des personnes en situation de handicap aux nombreux programmes et services que le collège offre aux étudiants et à la collectivité.

Organisme / municipalité

PEI Mi'kmaq Holdings Inc. (Île-du-Prince-Édouard)

Projet : Le projet proposé consiste à construire une installation accessible de trois étages comprenant : un ascenseur, des ouvre-portes automatiques, une rampe extérieure, des trottoirs, six salles de bains, une salle de douche, des armoires de cuisine, des espaces de stationnement accessibles et deux salles de réception, tous accessibles.

Organisme / municipalité

Église anglicane St Bees (Nouvelle-Écosse)

Projet : Le projet consiste à construire des salles de bains accessibles et une rampe extérieure et à installer un nouveau plancher.

Organisme / municipalité

Ville du Sussex (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Projet : Le projet consiste à réaménager les entrées de portes dotées de marches, à construire des rampes et des trottoirs, et à installer un éclairage et un ouvre-porte automatisé.

Organisme / municipalité

Ville de Grand Bay-Westfield (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Projet: Le projet consiste à installer des ouvre-portes automatiques.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 12:00 et diffusé par :