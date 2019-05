AVIS: Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation et Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN, prendront la parole au cours de conférences à l'intention des investisseurs, les 5 et 6 juin 2019





MONTRÉAL, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation et Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), prendront la parole lors de deux conférences à l'intention des investisseurs au début de juin :



Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation fera une allocution lors du Deutsche Bank Global Industrials and Materials Summit à Chicago, IL le 5 juin 2019 à compter de 12 h 20, heure avancée de l'Est (HAE) ;



Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN, prendra la parole lors de l'UBS Global Industrials and Transportation Conference à New York, NY le 6 juin 2019 à compter de 8 h, HAE.

La diffusion audio en direct des présentations sera disponible dans la section « Investisseurs » du site Web du CN, à l'adresse www.cn.ca/fr/investisseurs .

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

