Des employés de Rothmans, Benson & Hedges ramassent des mégots de cigarette dans les rues de Toronto afin de souligner la « semaine UNSMOKE Canada »





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Des employés d'une société productrice de tabac de premier ordre au Canada sont descendus dans les rues de Toronto aujourd'hui afin de ramasser des mégots de cigarette sur les trottoirs dans le cadre du plus récent événement visant à souligner sa nouvelle campagne Unsmoke.

Plus de 60 employés de Rothman, Benson & Hedges Inc. (RBH), vêtus de t-shirts jaunes, ont ramassé des mégots de cigarette dans les rues aux alentours de Yonge-Dundas Square dans le cadre du premier d'une série d'événements en faveur de la propreté qui se déroulent partout au Canada.

« À RBH, nous voulons débarrasser le Canada de la fumée de cigarette pour créer un avenir sans fumée », a déclaré Peter Luongo, directeur général, RBH, qui a lui-même ramassé des mégots.

« Il faut commencer par convaincre les Canadiens d'arrêter complètement de fumer et d'éliminer les cigarettes de nos rues. »

RBH a lancé sa campagne nationale Unsmoke plus tôt cette semaine au moyen d'un discours à l'Empire Club, à Toronto, et d'une campagne nationale sur les médias sociaux.

« Le message de la campagne Unsmoke est clair : si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, changez. »

L'entreprise a organisé la Journée de nettoyage des mégots de cigarette au Yonge-Dundas Square afin de souligner son engagement à faire équipe avec les gouvernements et les collectivités pour créer un Canada sans fumée. L'entreprise est ouverte à des invitations à participer à de semblables événements en faveur de la propreté dans les collectivités où elle compte des employés.

« Nous cherchons à garder nos rues propres grâce à un plus grand nombre de corbeilles à déchets et à des réceptacles spéciaux destinés aux mégots de cigarettes, et ce, tant qu'il y aura encore des cigarettes au Canada », a indiqué M. Luongo.

RBH s'engage en faveur d'un avenir sans fumée et elle souhaite éliminer la cigarette d'ici 2035.

« Pour qu'un tel changement survienne, il faut que les gouvernements, les consommateurs et la société jouent tous leur rôle, a expliqué M. Luongo.

Nous pouvons lancer la campagne Unsmoke, mais nous ne pouvons pas éliminer la cigarette du Canada par nous-mêmes. »

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.unsmoke.ca (en anglais seulement).

Philip Morris International : Bâtir un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) dirige une transformation dans le secteur du tabac en vue de créer un environnement sans fumée et, ultimement, de remplacer les cigarettes par des produits sans combustion, au profit des adultes qui, sinon, continueraient de fumer, de la société, de l'entreprise et de ses actionnaires. PMI est une société internationale de premier plan dans l'industrie du tabac qui se spécialise dans la fabrication et la vente de cigarettes, de produits sans combustion et d'appareils électroniques connexes ainsi que d'accessoires et d'autres produits qui contiennent de la nicotine dans des marchés à l'extérieur des États-Unis. Elle bâtit un avenir au moyen d'une nouvelle catégorie de produits sans combustion qui, même s'ils ne sont pas sans risque, sont un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à ses capacités multidisciplinaires dans le développement de produits, à ses installations de pointe et à ses démonstrations scientifiques, PMI cherche à faire en sorte que ses produits sans combustion respectent les préférences des consommateurs adultes et les exigences réglementaires rigoureuses. La gamme de produits sans combustion IQOS de PMI comprend des produits qui émettent de la vapeur contenant de la nicotine ainsi qu'à base de tabac chauffé plutôt que brûlé. Depuis le 31 mars 2019, PMI estime qu'environ 7,3 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et se sont convertis aux produits à base de tabac chauffé de PMI, qui sont actuellement offerts sur plus de 44 marchés dans des villes clés ou des pays en entier sous la marque IQOS. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites www.pmi.com/fr et www.pmiscience.com/fr.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 23:21 et diffusé par :