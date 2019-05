Lightspeed POS Inc. annonce l'acquisition de Chronogolf





Grâce à une gamme complète d'outils de gestion, les terrains de golf du monde entier ont maintenant accès à une solution de point de vente tout-en-un pour optimiser leurs opérations commerciales.



MONTREAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « compagnie ») (TSX: LSPD), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de caisse, de gestion et de commerce pour plus de 49 000 petites et moyennes entreprises de vente au détail et de restauration dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Chronogolf, une offre logicielle novatrice basée à Montréal facilitant la gestion des terrains de golf pour les opérateurs à travers le monde. Partenaire existant de Lightspeed, Chronogolf utilise la plate-forme Lightspeed à la fois pour les aspects de vente au détail et de restauration de son logiciel professionnel, en combinaison avec ses solutions de réservation et de gestion.



Solution basée sur le cloud et riche en fonctionnalités, Lightspeed permettra aux clients, futurs et actuels, de l'industrie du golf de stimuler la croissance de leur activité et de maximiser leur efficacité. En complément de la gamme de produits existante de Lightspeed, tels que Lightspeed Loyalty et Lightspeed Payments, le logiciel Chronogolf offrira aux clients une solution de gestion entièrement intégrée pour leurs points de vente et terrains de golf, leur permettant de simplifier leurs activités, du Pro Shop au restaurant, en passant par la feuille de départs, le tout dans un système unique.



« Depuis la création de Lightspeed, notre objectif a été de fournir une technologie aux petites et moyennes entreprises, dans des industries spécialisées aux opérations complexes, afin qu'elles puissent travailler plus intelligemment, prendre des décisions éclairées et offrir la meilleure expérience possible à leurs clients. L'exploitation d'un terrain de golf combine la vente au détail, la restauration et le commerce électronique, des domaines qui sont au coeur de nos activités », explique Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Se développer dans le secteur du golf n'est qu'un exemple de notre engagement envers ces PME complexes à travers le monde. »



L'équipe de Chronogolf, ainsi que ses cofondateurs JD St-Martin et Guillaume Jacquet, rejoindront Lightspeed. « Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe Lightspeed qui apporte cette puissante solution de gestion tout-en-un aux Pro Shops et aux restaurants de l'industrie », a déclaré JD St-Martin, cofondateur de Chronogolf. « Grâce à cette solution hautement personnalisable, nous offrons aux opérateurs la possibilité de mieux comprendre leurs affaires grâce à des données et informations de performances, leur permettant de créer une expérience personnalisée pour leurs membres. »



Caractéristiques principales de Chronogolf par Lightspeed :

Gérez votre Pro Shop où que vous soyez : Suivi de l'expérience client dans l'ensemble de l'établissement grâce à une intégration transparente aux points de vente, connexion aux terminaux de paiement, caisses, imprimantes, et accès aux données des ventes et des inventaires, de partout.

Suivi de l'expérience client dans l'ensemble de l'établissement grâce à une intégration transparente aux points de vente, connexion aux terminaux de paiement, caisses, imprimantes, et accès aux données des ventes et des inventaires, de partout. Stimulez les ventes de votre restaurant : Optimisez le roulement et servez mieux vos invités grâce au point de vente du restaurant basé sur le cloud conçu pour tout gérer, des boissons du clubhouse aux repas gastronomiques.

Optimisez le roulement et servez mieux vos invités grâce au point de vente du restaurant basé sur le cloud conçu pour tout gérer, des boissons du clubhouse aux repas gastronomiques. Augmentation des opportunités de vente potentielles : Accompagnez vos clients du terrain au restaurant grâce à une intégration optimale des points de vente, personnalisez vos menus et votre plan de salle, améliorez la communication entre la salle et la cuisine, et augmentez le chiffre d'affaires de la table en prenant les commandes et les paiements depuis n'importe quel endroit.

Accompagnez vos clients du terrain au restaurant grâce à une intégration optimale des points de vente, personnalisez vos menus et votre plan de salle, améliorez la communication entre la salle et la cuisine, et augmentez le chiffre d'affaires de la table en prenant les commandes et les paiements depuis n'importe quel endroit. Intégrations sur-mesure propulsées par Lightspeed : Amenez votre Pro Shop en ligne en synchronisant le point de vente avec Lightspeed eCom, traitez les paiements et les décaissements avec Lightspeed Payments, récompensez vos clients et faites revenir les membres grâce à Lightspeed Loyalty, consultez les rapports détaillés pour améliorer vos activités avec Lightspeed Analytics et affichez automatiquement les ventes, ainsi que les erreurs avec Lightspeed Accounting.

Amenez votre Pro Shop en ligne en synchronisant le point de vente avec Lightspeed eCom, traitez les paiements et les décaissements avec Lightspeed Payments, récompensez vos clients et faites revenir les membres grâce à Lightspeed Loyalty, consultez les rapports détaillés pour améliorer vos activités avec Lightspeed Analytics et affichez automatiquement les ventes, ainsi que les erreurs avec Lightspeed Accounting. Feuille de départ : Simplifiez l'horaire avec une feuille de départs intuitive, créez un nombre illimité de catégories, réservez et réorganisez instantanément les heures de départs.

Ce que les clients disent de Chronogolf par Lightspeed :

« Chaque composant de la solution Chronogolf par Lightspeed est bien plus efficace que ce que notre système précédent était capable de faire. »

Tyler MacEachern, Directeur de golf, Greensmere Golf Club



« Nous avons eu beaucoup de succès depuis notre passage à Chronogolf par Lightspeed et nous l'avons recommandé à de nombreux opérateurs. »

Aaron Gleason, Vice-président, Walters Golf Management



« Chronogolf par Lightspeed nous permet de mieux comprendre le comportement des golfeurs et leur approche avant-gardiste nous donne accès à des outils plus solides pour nous aider à gérer nos affaires. »

Pat Kelley - Partenaire, Advance Golf

À PROPOS DE LIGHTSPEED POS INC.

Lightspeed est une plate-forme de commerce basée sur le cloud qui propulse les petites et moyennes entreprises dans plus de 100 pays à travers le monde. Avec des systèmes de point de vente intelligents, évolutifs et fiables, c'est une solution tout-en-un qui aide les restaurateurs et les détaillants à vendre dans tous les réseaux de distribution, gérer leurs opérations, s'adresser aux consommateurs, accepter leurs paiements et développer leurs activités. Lightspeed, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, jouit de la confiance des entreprises locales, où la collectivité fait ses achats et se restaure. Lightspeed a grandi et compte maintenant plus de 700 employés, avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus d'information, veuillez consulter : https://fr.lightspeedhq.com

Sur les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube, et Twitter

