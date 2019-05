Capital NX Phase annonce la nomination de M. Robert Béliveau à titre de nouveau chef de la direction





QUÉBEC, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capital NX Phase Inc. (« NX » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. Robert Béliveau à titre de chef de la direction de NX en remplacement de M. Jean St-Hilaire.



Cette nomination s'inscrit dans le désir de la Société d'avoir un dirigeant avec l'expérience et l'expertise requise dans le domaine d'affaires de Bio V Pharma avec laquelle la Société vient de signer une lettre d'intention dans le but de réaliser une prise de contrôle inversée.

M. St-Hilaire qui préside la Société depuis de nombreuses années conserve son poste de Président du conseil d'administration et occupera dorénavant un poste de vice-président relations aux investisseurs.

À propos de M. Robert Béliveau

Développeur, dirigeant et gestionnaire d'entreprises, M. Béliveau a acquis une vaste expérience dans plusieurs domaines de la gestion et de l'administration dans les secteurs de la santé, de l'alimentation et des produits de santé naturels. Il a dirigé des équipes responsables de la création de plusieurs gammes de produits, des opérations de production, du marketing, de la gestion des employés et de la gestion d'équipes de vente tant au niveau local, national qu'international, et ce dans presque toutes les tâches professionnelles nécessaires à la réussite d'une entreprise de commercialisation de produits. Au cours de sa carrière, il a assuré le développement national et international de plusieurs entreprises et de marques canadiennes dans le domaine de la santé.

