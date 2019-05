Lifestyle Delivery Systems et National Green Biomed Ltd. : signature d'une lettre d'intention portant création d'une usine de fabrication à Mission, en Colombie-Britannique, au Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 mai 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce avoir signé avec National Green Biomed Ltd. (« NGB ») une lettre d'intention pour fabriquer CannaStripsTM à Mission, en Colombie-Britannique, au Canada. La lettre d'intention annule et remplace le protocole d'entente annoncé par la société le 27 février 2019 et renforce l'intention des deux parties de poursuivre leurs efforts en vue conclure un accord définitif de coentreprise (« coentreprise ») qui verra construire en Colombie-Britannique une usine de fabrication de CannaStripsTM.

Plus précisément, aux termes des conditions énoncées dans la lettre d'intention, la coentreprise va construire à Mission, en Colombie-Britannique, au Canada, une usine de production des bandelettes CannaStripsTM. En vertu de ces conditions, NGB allouera à la coentreprise une portion du permis Rosebud délivré par Santé Canada, ainsi qu'un terrain qui accueillera la nouvelle usine de production de CannaStripsTM, et la société investira en tout 255 000 $ CA sous la forme d'un placement privé en contrepartie d'actions ordinaires de NGB à 0,30 $ par action. Le placement privé se fera en trois tranches comme suit :

Le premier versement de 75 000 $ sera effectué à la signature d'un accord définitif.

Le deuxième versement de 75 000 $ sera fait 90 jours après l'entrée en vigueur de l'accord définitif.

La troisième obligation de 105 000 $ sera satisfaite par l'exercice d'un bon de souscription de 0,30 $ par action à la délivrance d'un permis par Santé Canada .

En plus des fonds investis au titre du placement privé, LDS se chargera des frais relatifs aux permis, à la conception et à la construction de l'installation et partagera les frais de consultation liés à la licence octroyée par Santé Canada. NGB touchera une redevance sur toutes les ventes découlant de la production de l'usine de Mission, soit une redevance de 5 % sur les ventes faites au Canada et une redevance de 3 % sur toutes les ventes à l'extérieur du Canada. D'autre part, l'usine de Mission devra se procurer ses matières premières auprès de NGB et assurer la transformation à façon des produits ou des projets d'affaires futurs présentés par NGB.

NGB s'engage également de vendre à LDS, au prix de 375 000 $, une participation de 50 % dans l'une de ses parcelles de 10,12 hectares. LDS pourra y construire son installation, sur une surface maximale de 0,81 hectare. NGB se réservera le droit de choisir les utilisations des 9,31 hectares restants, mais se concertera étroitement avec LDS pour trouver des utilisations judicieuses et rentables pour les deux parties. Ces utilisations peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la culture de cannabis destiné à servir de matière première à l'installation LDS, qui sera ensuite vendu à LDS à un prix inférieur à celui du marché.

Le chef de la direction de la société, Brad Eckenweiler, a commenté : « La mise en place d'une installation canadienne de fabrication et de distribution de CannaStripsTM est un objectif que poursuit la société depuis un certain temps. Notre entente avec NGB a mis la société sur la voie de réaliser cet objectif en 2019. Si tout se passe bien, c'est-à-dire avec cet accord et une législation favorable dans un avenir proche, les bandelettes CannaStripsTM pourront être expédiées partout dans le monde entier. Je ne crois pas qu'il existe un autre système d'administration le plus apte à surmonter les écueils de la perception sociale liés ordinairement à la consommation du cannabis et les préoccupations liées au partage involontaire de cannabinoïdes avec d'autres personnes à proximité. La nature discrète et inoffensive de CannaStripsTM en fait une alternative idéale pour un nouveau marché de consommateurs qui recherchent une expérience à pas feutrés. C'est aussi le produit de cannabis le plus abordable du marché. »

La société tiendra ses actionnaires informés de l'état d'avancement du projet.

À propos de National Green Biomed Ltd.

National Green Biomed LTD (NGB), établie à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada, est un demandeur tardif de production sous licence en vertu de la Loi sur le cannabis de 2018. Avec son installation de Richmond couvrant plus de 1 672 mètres carrés ainsi que sa luxuriante propriété de 2 751 mètres carrés à Mission, en Colombie-Britannique, NGB est prête pour la prochaine étape et se prépare à entamer en 2019 l'aménagement du site. NGB est bien placée pour desservir le Grand Vancouver, l'usine se trouvant à moins de 15 minutes de l'aéroport international de la ville et à peine 30 minutes du centre-ville. NGB, qui dispose d'un pôle de recherche et développement; s'est engagée à verser à l'Université de la Colombie-Britannique 1 million de dollars (https://www.ngbiomed.ca/2017/04/10/hello-world/) pour explorer l'usage du cannabis dans le traitement du VIH/SIDA, la gestion de la douleur et la résolution de la crise des opioïdes au Canada. NGB s'est également engagée à mettre au point des produits de grande qualité, à vocation santé et mode de vie, et à se tailler une place dans l'industrie en plein essor englobant les produits CBD, les produits comestibles et les produits boutique à base de noix de coco.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui sont non seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration mais permettent également d'inclure un large éventail d'ingrédients allant des médicaments en vente libre aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et suppléments. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

