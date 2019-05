MPL s'associe à CleverTap pour stimuler l'engagement des utilisateurs et consolider sa position pendant la saison IPL 2019





Développant une expérience immersive pour sa base d'utilisateurs comptant plus de 25 millions de personnes, MPL réduit les obstacles pour faire du jeu sur mobile un sport domestique

MUMBAI, Inde, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plateforme intégrale de gestion du cycle de vie des clients, a annoncé que Mobile Premier League (MPL), la plateforme de sport électronique à la croissance la plus rapide d'Inde, utilise largement ses fonctions complètes d'optimisation de l'expérience fondée sur les données pour consolider sa position sur le marché concurrentiel du jeu et du sport fictif.

Fondée en septembre 2018, MPL a vu ses utilisateurs passer à plus de 25 millions de personnes en moins d'un an depuis son lancement. Plus de 30 jeux sont disponibles sur sa plateforme, dont SuperTeam, un jeu fondé sur les compétences qui permet aux utilisateurs de sélectionner les matchs de cricket à venir pour créer une équipe fictive et participer à des concours permettant de remporter de l'argent ou des jetons, ou encore à des concours pour s'entraîner. Afin d'accroître la notoriété de la marque et de renforcer sa position en tant que plus grande plateforme mobile de sport électronique d'Inde pendant la saison 2019 de l'Indian Premier League (IPL), MPL a mis à contribution Virat Kohli, le capitaine de l'équipe indienne de cricket, comme ambassadeur de la marque et a lancé sa première publicité télévisée.

La plateforme de données clients optimisées par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (AI-ML) de CleverTap aide MPL en apportant une vue à 360 degrés de chaque utilisateur qui lui permet d'identifier les modèles cachés dans ses données, tels que les taux d'achèvement des jeux, ainsi que les goulots d'étranglement et les problèmes de jouabilité (gameplay). MPL pourra en outre créer des segments d'utilisateurs avancés qui suscitent l'engagement et favorisent la fidélisation des utilisateurs grâce à des campagnes hautement personnalisées.

Sishir Kolli, le directeur adjoint des produits chez MPL, a déclaré : «?Les plateformes de jeu mobiles compétitives ouvrent la voie à la prochaine vague d'engagement social, et nous croyons que la création d'expériences personnalisées est l'ingrédient secret pour une plateforme de jeu compétitive réussie.?» Il a ajouté : «?Avec CleverTap, nous sommes en mesure de comprendre le parcours de l'utilisateur, de trouver des moyens de stimuler l'engagement et d'identifier les opportunités de vente croisée et de vente incitative. Cela a grandement contribué à la croissance et à la fidélisation de nos utilisateurs. ».

En utilisant CleverTap Journeys, MPL a pu efficacement accueillir de nouveaux utilisateurs et orchestrer des campagnes omnicanales pour favoriser les conversions et la fidélisation. Grâce à l'engagement suscité à travers CleverTap, MPL a déjà observé une augmentation de 400 % de la fidélisation des utilisateurs pendant la saison IPL 2019.

Anand Jain, le cofondateur et directeur de la stratégie chez CleverTap, a déclaré : «?Les sports fictifs en Inde ont montré une opportunité remarquable pour l'implication des fans. La montée en puissance de MPL en termes d'envergure et de croissance des utilisateurs a été tout simplement exaltante.?» Jan a ajouté : «?Nos fonctions d'analyse et de gestion du cycle de vie des clients aident MPL à comprendre le comportement des utilisateurs et à identifier les segments d'utilisateurs pertinents avec lesquels il est nécessaire de s'engager à travers les dispositifs grâce à une communication personnalisée entre les canaux. Nous sommes enchantés de nous associer à la plateforme de jeu compétitive à la croissance la plus rapide d'Inde et nous sommes ravis de jouer un rôle dans l'histoire de leur croissance alors qu'ils s'étendent vers de nouveaux pays en Asie du Sud-Est.?»

MPL (Mobile Premier League) est une application de jeu mobile globale, lancée en septembre 2018. Dans la courte période qui s'est écoulée depuis sa création, la plateforme a attiré plus de 25 millions d'utilisateurs, ce qui en fait la plateforme de sport électronique avec la croissance la plus rapide d'Inde.

MPL offre aux amateurs de jeux sur mobile, une plateforme unique avec de multiples jeux d'adresse populaires. Avec sa faible barrière d'entrée et sa sélection de jeux grand public multiples, MPL garantit que même les utilisateurs inexpérimentés et les nouveaux utilisateurs ont la possibilité de concourir, de gagner des récompenses et de participer aux nombreux tournois que la plateforme organise. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application à l'adresse mpl.live et sur l'App Store.

