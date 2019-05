Vistex annonce la disponibilité de SAP S/4HANA® pour la gestion des droits et des royalties par Vistex





HOFFMAN ESTATES, Illinois, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Vistex Inc., un leader mondial des solutions logicielles destinées à la gestion des programmes de transactions, de canaux de distribution et de fournisseurs, des politiques de prix, des mesures incitatives liées aux performances, ainsi que des droits et des royalties, a annoncé aujourd'hui que SAP S/4HANA® est désormais disponible pour la gestion des droits et des royalties par Vistex.

Les solutions Vistex pour les logiciels SAP sont disponibles en tant qu'extensions de solutions pour SAP S/4HANA. Vistex étoffe actuellement son portefeuille de produits en y ajoutant une solution centralisée de droits et de royalties pour la musique, les médias, les licences de marques et tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle. Cette solution de gestion des droits et des royalties est spécialement conçue pour les entreprises qui utilisent SAP S/4HANA et qui ont besoin de gérer des contrats, des droits et des royalties dans le but d'acquérir, administrer et monétiser la propriété intellectuelle. La division Droits et royalties de Vistex est reconnue comme une référence de l'industrie depuis plus de trente ans. En s'appuyant sur cette division, Vistex consolide son expertise dans ce secteur en tant que grand fournisseur de solutions logicielles.

« L'exploitation de nos capacités en termes de droits et royalties intégrées dans SAP S/4HANA puise dans l'expertise que Vistex a accumulée au fil des décennies, associée à une intégration préalable complète à la solution de progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) la plus sophistiquée au monde. Pour la première fois, nos clients peuvent gérer, liquider ou rendre compte de tous les droits qu'ils possèdent ou administrent, dans une seule et même procédure efficace. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec SAP pour nous assurer que cela rebat les cartes dans les secteurs auxquels nous apportons nos services », a déclaré Amos Biegun, responsable mondial des droits et des royalties chez Vistex.

« Vistex est un partenaire stratégique essentiel pour SAP. L'intégration de Vistex avec SAP S/4HANA répond aux processus de droits et de royalties les plus complexes auxquels les industries des médias et du divertissement sont confrontées aujourd'hui, alors qu'elles passent à un modèle de consommation directe et sont face à l'explosion des données qui en découle », a déclaré Richard Whittington, directeur général des médias et du divertissement des services cloud d'industrie chez SAP.

Vistex a noué une relation stratégique à long terme avec SAP, ce qui offre un certain nombre d'extensions de solutions innovantes pour les logiciels SAP. Les produits Vistex sont testés, validés, octroyés sous licence et pris en charge par SAP et ils utilisent les environnements SAP ERP et SAP S/4HANA pour aider à tirer le meilleur parti des investissements des clients.

À propos de Vistex®

Vistex est un éditeur mondial de logiciels d'entreprise basé à Chicago. L'éditeur est un pionnier qui permet aux organisations et entreprises de mieux déployer leurs produits et services par le biais de ses programmes « Go-to-Market » (mise sur le marché). Les logiciels et services fournis par Vistex aident les entreprises à augmenter leurs chiffres d'affaires et à réduire leurs coûts avec leurs partenaires commerciaux en gérant les programmes de transactions, de canaux de distribution et de fournisseurs, les politiques de prix, les mesures incitatives liées aux performances, ainsi que les droits et royalties. Bénéficiant d'une optimisation par secteurs et déployées sur site ou dans le cloud, les entreprises jouissent d'une visibilité sans précédent pendant tout le cycle de vie de la performance des programmes grâce à des services de stratégie, de logiciels, d'implémentation, d'exécution et d'analyse. Les solutions Vistex pour les logiciels SAP utilisent les environnements fondamentaux SAP ERP et SAP S/4HANA pour aider à tirer le meilleur profit des investissements des clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vistex.com.

