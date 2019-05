Le Festival Grand Prix sur Crescent célèbre son 20e anniversaire! Participez aux festivités!





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La saison estivale prend son envol officiel avec un événement marquant : la célébration du 20e anniversaire du Festival Grand Prix sur Crescent, présenté par Corona en collaboration avec le Groupe Brivia. Se déroulant du 6 au 8 juin, le Festival comprendra des voitures exotiques, une compétition d'arrêt aux puits de célébrités et des performances en direct électrisantes.

« C'est impressionnant de voir tout ce que nous avons accompli au cours des 20 dernières années; il est impossible de décrire la fierté que nous ressentons! », a affirmé Brian Fogt, président de BBF Promotions et Événements. « Nous remercions nos partenaires, les Montréalais et les touristes pour leur appui soutenu et, tenant compte du nombre croissant de visiteurs, nous avons hâte de les accueillir dans un plus grand site ». Le Festival est également fier d'annoncer que le champion olympique Bruny Surin est le porte-parole de l'événement cette année.

La scène du commanditaire présentateur Corona est au coeur de la nouvelle configuration du festival à l'angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue Crescent. C'est à cet endroit que seront mis en vedette SHINE in the 80's, Freddie James Project, DJ ShortCut et comme pièce de résistance le samedi, le célèbre Boogie Wonder Band. Visitez le site www.CrescentGrandPrix.com pour consulter la programmation complète du Festival.

« Nous sommes très fiers de participer pour la première fois au Festival Grand Prix sur Crescent et de prendre part à cet événement dont la programmation variée accroît chaque année la visibilité de Montréal sur la scène mondiale, tout en contribuant grandement à son économie de même qu'à sa vitalité », a déclaré Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia, une société d'investissement et de développement immobilier montréalaise et commanditaire collaborateur du Festival.

Les visiteurs ne voudront pas manquer la Compétition d'arrêt aux puits Degree®. La compétition des célébrités donnera le coup d'envoi au Festival, le jeudi à 13 h, alors que des athlètes connus, des olympiens, des humoristes et des personnalités de la télévision mettront à l'épreuve leurs compétences en changement de pneus. La compétition des médias suivra à 16 h 30; ensuite, la Compétition d'arrêt aux puits Degree® demeurera accessible aux visiteurs toute la fin de semaine. Les fanatiques pourront gagner des produits des marques Degree® et ROKiT Williams Racing et apprendre comment participer au concours Prenez le volant en Europe avec Degree® au circuit de course miniature Degree®. N'oubliez pas d'y jeter un oeil!

L'ancien coureur automobile Antoine Bessette présentera la FELINO cB7R, conçue à Laval. Le Festival est fier de présenter cette voiture de luxe produite au Québec, lors de l'événement cette année. Les passionnés de voitures de course pourront venir admirer la Lamborghini Aventador SV Viola SE 30th de XPEL, la McLaren 650 de 2015 de YKW Performance Wheels, la Lamborghini Huracan Performante Twin Turbo de 2018 et de nombreuses autres voitures haute performance.

Ne manquez pas la pesée officielle, édition Grand Prix, de la Série de boxe Dooly's présentée par le Groupe Yvon Michel, le vendredi 7 juin à 13 h sur la scène Corona. Les boxeurs Skakeel Phinn, Wilfried Seyi et Terry Osias participeront à la pesée.

Bon Vivant, commanditaire de vin officiel du Festival, lancera ses vins embouteillés au Québec lors de l'événement de trois jours. Les visiteurs pourront aussi goûter d'autres boissons au kiosque de Mott's Clamato Caesar et Schweppes Signature Cocktails.

Nous sommes heureux d'accueillir l'organisme caritatif Voyage de rêve afin de l'aider à sensibiliser les gens à sa cause et à exaucer les rêves d'enfants malades.

Également de retour cette année, Céline Dion Collection, présentée par son partenaire mondial exclusif Groupe Bugatti, saura certainement attirer l'attention des fashionistas et des fans de marques locales.

« S'il est vrai que des milliers de visiteurs et touristes débarquent en ville principalement pour assister à la course, ces gens prennent aussi le temps de profiter des bars et restaurants durant le Festival Grand Prix sur Crescent, présenté par Corona en collaboration avec le Groupe Brivia. Le succès repose sur la capacité de développer des partenariats solides. Puisque le Festival compte 20 ans à son actif, plus de six millions de visiteurs et jouit d'une renommée internationale, je crois qu'en tant que Montréalais, nous devrions être fiers de célébrer le succès de cet événement local », a affirmé Steve Siozios, président de l'Association des marchands de la rue Crescent.

Compétition d'arrêt aux puits des célébrités - le jeudi 6 juin à 13 h sur la rue Crescent :

Firas Zahabi (propriétaire de Tristar Gym/entraîneur-chef du champion UFC Georges St-Pierre)

(propriétaire de Tristar Gym/entraîneur-chef du champion UFC Georges St-Pierre) Patrice Bernier (ancien capitaine de l'Impact de Montréal)

(ancien capitaine de l'Impact de Montréal) Benoît Huot (nageur, vingt fois médaillé paralympique)

Roseline Filion (plongeuse, deux fois médaillée olympique)

(plongeuse, deux fois médaillée olympique) Audrey Lacroix (nageuse olympique)

(nageuse olympique) Keith Carlos (gagnant de American Next Top Model Saison 21)

(gagnant de American Next Top Model Saison 21) Mark Calderon (chanteur de Color Me Badd)

(chanteur de Color Me Badd) Karl Wolf (auteur-compositeur-interprète)

(auteur-compositeur-interprète) Jonas (rock star)

Et quelques célébrités surprises seront dévoilées sur place!

