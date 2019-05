Le Kazakhstan présente des opportunités d'investissements à fort potentiel au Forum économique d'Astana





Le XIIe Forum économique d'Astana s'est tenu les 16 et 17 mai à Noursoultan avec pour thème « Inspirer la croissance démographique, urbaine et économique ».

NOURSOULTAN, Kazakhstan, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la troisième table ronde annuelle du Kazakhstan sur l'investissement mondial (Kazakhstan Global Investment Roundtable, KGIR 2019), organisée lors du Forum économique d'Astana, 43 accords d'un total de 8,7 milliards USD ont été signés, contre 32 accords pour un total de 4,7 milliards USD durant la KGIR 2018.

Lors de la session de la KGIR 2019, Askar Mamin, premier ministre du Kazakhstan, a déclaré : « Les apports d'investissements étrangers au Kazakhstan ont augmenté pour atteindre 24 milliards USD en 2018. La croissance économique est favorisée par un climat propice aux affaires ainsi que par l'attention que nous avons commencé à porter aux industries nouvelles et prometteuses. Aujourd'hui, le Kazakhstan offre aux entreprises l'environnement le plus favorable de la région. »

Mehmet ?im?ek, ancien vice-premier ministre de la Turquie, a indiqué que la stabilité politique représentait un avantage considérable pour le Kazakhstan. D'après lui, ce sont les perspectives à long terme, plus que les décisions « hâtives », qui sont importantes pour l'économie et les investissements mondiaux.

Le Kazakhstan présente le potentiel d'investissement le plus élevé de la région. En moyenne, le pays a connu une croissance économique de 5 % pendant 20 années consécutives, un état de fait uniquement comparable aux « tigres asiatiques ».

L'attractivité du Kazakhstan en termes d'investissements s'explique notamment par son emplacement stratégiquement important, son environnement propice aux affaires, ses incitations à l'investissement et ses infrastructures développées.

Riche en ressources naturelles, le Kazakhstan dispose de 99 des 110 éléments du tableau périodique. D'après la Banque mondiale, il y a dans le pays plus de 5000 gisements encore enfouis d'une valeur supérieure à 46 000 milliards USD.

Le climat du Kazakhstan offre de bonnes conditions pour les projets liés à l'énergie verte, notamment éolienne et solaire. Le potentiel de l'énergie éolienne est dix fois supérieur aux besoins du pays.

Situé au carrefour entre l'Europe et l'Asie, le Kazakhstan est devenu une plateforme de transit entre les deux plus grands marchés du monde. Le pays, qui fait partie de l'initiative « la Ceinture et la Route », représente 70 % du trafic de transit par voie terrestre entre la Chine et l'Europe et dans d'autres directions.

Par ailleurs, grâce au centre financier international d'Astana, le Kazakhstan joue désormais le rôle de centre financier de la région. Le pays a signé 47 accords bilatéraux et un accord multilatéral garantissant le droit des investisseurs. Il possède 12 zones économiques spéciales qui offrent une exonération de divers types de taxes et droits de douane.

Le gouvernement a investi massivement dans les infrastructures de transports et de logistique. Le secteur des télécommunications du pays est le plus avancé d'Asie centrale.

Il existe des opportunités d'investissements dans différents secteurs, notamment l'agriculture, l'exploitation minière, la pétrochimie, l'ingénierie, le tourisme et le commerce.

Cette année encore, le Forum économique d'Astana a attiré l'attention sur le développement de la région et les participants ont unanimement reconnu l'importance de ce type d'événements.

http://astanaeconomicforum.org/en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888411/Astana_Economic_Forum_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 18:14 et diffusé par :