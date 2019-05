Ensemble Montréal propose de rendre disponibles les produits menstruels dans les bâtiments municipaux





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, Mme Chantal Rossi, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de culture, et Mme Karine Boivin-Roy, leader de l'Opposition officielle, ont dévoilé une proposition demandant à la Ville de Montréal de rendre disponibles gratuitement les produits d'hygiène menstruelle (tampons et serviettes) dans toutes les toilettes publiques des bâtiments municipaux.

« On connaît tous une parente ou une amie qui a été prise de court par l'arrivée subite de ses menstruations. Quand on n'a pas accès aux produits nécessaires, c'est loin d'être agréable comme situation. C'est pourtant le cas de 86 % des femmes, selon un sondage américain de 2013. Le sujet a longtemps été tabou, mais nous croyons qu'en 2019, il est grand temps d'évoluer. Montréal se doit de montrer l'exemple et prendre en considération les besoins les plus élémentaires de la moitié de sa population, c'est une question de respect », a déclaré Mme Rossi.

Contrairement à la récente annonce du gouvernement fédéral, qui veut rendre disponibles les produits d'hygiène menstruelle à l'ensemble de ses employées, la proposition d'Ensemble Montréal vise la population qui visite l'un des 370 bâtiments municipaux comme les piscines publiques, arénas, centres de loisirs, bibliothèques, maisons de la culture, etc. La motion de l'Opposition officielle demande que la Ville assure la disponibilité et la gratuité des serviettes hygiéniques et tampons dans toutes les toilettes publiques de ces édifices.

« C'est dans l'air du temps : la Colombie-Britannique commence à offrir ces produits gratuitement dans 1 600 écoles publiques. La ville de New York fait de même dans ses 800 écoles, tout comme la Grande-Bretagne. Il faut arrêter de voir l'accès gratuit aux produits d'hygiène menstruelle comme un traitement de faveur pour les femmes; c'est un progrès vers l'égalité des sexes », a ajouté Mme Boivin-Roy.

« Si le papier de toilette et le savon sont fournis gratuitement dans les toilettes publiques, il est tout à fait normal que les produits d'hygiène menstruelle le soient également. L'idée est de réduire le stress ou la charge mentale que peut ressentir une femme ou une jeune fille lorsqu'elle n'est pas chez elle et que ses règles arrivent de manière imprévue. Il n'y a pas de gros débat de société à faire! C'est juste du gros bon sens! », a conclu Mme Rossi.

La motion sera débattue à la séance du conseil de municipal du 17 juin.

La Journée mondiale de l'hygiène menstruelle a été initiée par l'organisation non gouvernementale allemande WASH United (WAter, Sanitation and good Hygiene) en 2014. Elle a lieu le 28 mai de chaque année et vise à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier les adolescentes à travers le monde.

Voir : menstrualhygieneday.org

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

