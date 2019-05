Perry Smyth se joint à Produits de Construction Derby en tant que directeur de territoire pour les ventes au détail pour la marque Novik(MD)





QUÉBEC , 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits de Construction Derby inc., fabricant de la marque de revêtement extérieur NovikMD, annonce la nomination de Perry Smith au poste de directeur de territoire pour les ventes au détail (Ontario). Dans le cadre de ces fonctions, M. Smyth gérera et mettra en oeuvre le plan de croissance de Novik au moyen de stratégies commerciales efficaces ainsi qu'en entretenant de solides relations d'affaires avec les magasins de vente au détail de produits de rénovation en Ontario.



«?Perry connaît très bien le marché de la vente au détail canadien et son expertise dans ce domaine sera cruciale en vue de continuer à étendre la marque Novik et à accroître sa notoriété?», a déclaré Claude Dion, directeur de comptes national des ventes (Canada) pour Produits de Construction Derby.

M. Smyth mettra à contribution plus de 15 ans d'expérience dans les réseaux de vente au détail au service de l'équipe commerciale de Novik. Expert dans le domaine des ventes, de la présentation des produits et de la gestion d'équipes commerciales, il a occupé le poste de directeur de territoire pour Nestlé et Coca-Cola, où il a assuré la commercialisation de produits auprès de plusieurs épiceries, dépanneurs et grandes surfaces. Chez Nestlé, M. Smyth a collaboré avec plus de 100 responsables de comptes, de districts et de magasins à travers le pays en vue de faire croître les ventes. Parmi ses autres réalisations, M. Smyth a obtenu le President Circle Award de Nestlé en 2012, 2013 et 2014, et est également l'auteur du plus grand étalage de produits Nestlé en Amérique du Nord.

«?Je suis heureux de me joindre à cette équipe très énergique et de contribuer à soutenir et à développer la marque Novik dans le réseau de vente au détail des produits de rénovation en Ontario, a déclaré M. Smyth. Je me réjouis de travailler directement avec les magasins afin de faire mieux connaître les avantages de Novik en tant que produit de revêtement.?» NovikStone et NovikShake nécessitent peu d'entretien et permettent de contrôler l'humidité, en plus d'être facilement installables par les bricoleurs et les entrepreneurs, et ce en bien moins de temps que des bardeaux naturels ou de la pierre.

M. Smyth réside en Ontario, où il aime passer du temps et entraîner des équipes sportives avec Clark, son fils de 11 ans. Il joue également au curling depuis 35 ans et a pris part à des nombreuses compétitions provinciales.

Pour en savoir plus sur NovikStone et NovikShake, rendez-vous au www.novik.com/fr.

À propos de Produits de Construction Derby

Principal fabricant de produits novateurs en pierres et en bardeaux pour l'extérieur, Produits de Construction Derby redéfinit sans cesse ces catégories destinées aux marchés des nouvelles constructions, du remplacement et de la rénovation sous les marques TandoMD et NovikMD. En tant que solutions éprouvées conçues pour s'agencer à des applications en matériaux mixtes, les deux marques procurent des avantages inégalés en matière d'installation et un rendement supérieur. La marque Tando est commercialisée auprès des constructeurs et des entrepreneurs professionnels, tandis que Novik, qui s'assortit aux revêtements en vinyle, est davantage axée sur le marché du bricolage et distribuée dans les centres de rénovation. Tous les produits Derby résistent à l'humidité, s'installent facilement et répondent parfaitement aux tendances stylistiques favorisant les matériaux mixtes. Produits de construction Derby possède des installations de fabrication au Québec, au Canada, ainsi qu'à Miami, en Floride.

Contact : Maureen Murray

973-993-1570

precise2@optonline.net

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94fea31c-8c17-4d07-9cb1-26b437f37ee0

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 13:25 et diffusé par :