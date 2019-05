Semaine UNSMOKE Canada





- Lancement de la campagne Unsmoke et du site www.unsmoke.ca

en vue de la Journée mondiale sans tabac, prévue le 31 mai -

TORONTO, le 28 mai 2019 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), l'une des principales sociétés productrices de tabac au Canada, a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne visant à encourager les Canadiens à arrêter de fumer, tout en aidant le pays à éliminer la cigarette d'ici 2035.

L'objectif de la campagne « Unsmoke Canada » est d'aider les 4,5 millions de fumeurs canadiens qui ne veulent pas arrêter de fumer à remplacer les cigarettes par des substituts plus sains.

« Le message au coeur de la campagne Unsmoke est : Si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas. Si vous fumez, arrêtez. Sinon, arrêtez la cigarette, a affirmé Peter Luongo, directeur général, RBH, une filiale de Philip Morris International Inc.

Pour construire un avenir sans tabac, nous devons arrêter de vendre des cigarettes au Canada d'ici 2035. Les gouvernements, les consommateurs et la société ont tous un rôle à jouer dans la réalisation d'un tel changement. Nous n'arriverons pas à éliminer le tabac au Canada seuls. »

Malgré les efforts gouvernementaux continus visant à encourager les gens à s'abstenir ou à arrêter de fumer, l'Organisation mondiale de la santé prédit qu'il y aura toujours près de 1,1 milliard de fumeurs dans le monde en 2025, ce qui correspond à peu près aux chiffres actuels. Au Canada, environ 4,5 millions d'adultes fument régulièrement.

Selon un récent sondage de Forum Research, 72 % des répondants qui fument régulièrement ou occasionnellement ont affirmé qu'ils étaient susceptibles de remplacer la cigarette par un produit sans fumée. Vous pouvez consulter les détails complets du sondage ici. Le sondage a été réalisé à la demande de RBH.

La semaine Unsmoke Canada lancera le débat sur l'importance d'arrêter la cigarette ou de la remplacer par des substituts plus sains, si des gens souhaitent continuer de fumer.

« Il est temps de changer la donne. L'innovation technologique a permis la mise au point de produits alternatifs plus sains pour les personnes qui continueraient autrement de fumer la cigarette, a ajouté M. Luongo. Cette technologie n'est pas destinée aux nouveaux ou anciens fumeurs. Elle cherche uniquement à aider les adultes qui ne veulent pas cesser de fumer à arrêter la cigarette. »

Des événements se tiendront dans les quatre coins du Canada dans le cadre de la campagne. Un discours de M. Luongo est notamment prévu à Toronto aujourd'hui, à midi, à l'Empire Club of Canada. Les médias sont les bienvenus et auront l'occasion de poser des questions à M. Luongo après le discours.

« Nous ne pouvons pas nous contenter de parler de la cigarette pendant une seule journée ou une seule semaine si nous voulons apporter un réel soutien aux fumeurs et à leurs proches, a déclaré M. Luongo. Cette campagne conduit le Canada vers un avenir sans fumée qui repose sur des preuves scientifiques, la recherche et l'opinion publique. »

De plus amples renseignements sont disponibles sur www.unsmoke.ca.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc, une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec.

Philip Morris International : bâtir un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) dirige une transformation dans le secteur du tabac en vue de créer un environnement sans fumée et, ultimement, de remplacer les cigarettes par des produits sans combustion, au profit des adultes qui, sinon, continueraient de fumer, de la société, de l'entreprise et de ses actionnaires. PMI est une société internationale de premier plan dans l'industrie du tabac qui se spécialise dans la fabrication et la vente de cigarettes, de produits sans combustion et d'appareils électroniques connexes ainsi que d'accessoires et d'autres produits qui contiennent de la nicotine dans des marchés à l'extérieur des États-Unis. Elle bâtit un avenir au moyen d'une nouvelle catégorie de produits sans combustion qui, même s'ils ne sont pas sans risque, sont un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à ses capacités multidisciplinaires dans le développement de produits, à ses installations de pointe et à ses démonstrations scientifiques, PMI cherche à faire en sorte que ses produits sans combustion respectent les préférences des consommateurs adultes et les exigences réglementaires rigoureuses. La gamme de produits sans combustion IQOS de PMI comprend des produits qui émettent de la vapeur contenant de la nicotine ainsi qu'à base de tabac chauffé plutôt que brûlé. Depuis le 31 mars 2019, PMI estime qu'environ 7,3 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et se sont convertis aux produits à base de tabac chauffé de PMI, qui sont actuellement offerts sur plus de 44 marchés dans des villes clés ou des pays en entier sous la marque IQOS. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com/fr.

