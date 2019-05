La Biosimilars Initiative du régime public d'assurance-médicaments de la Colombie-Britannique constitue une avancée importante pour l'amélioration de l'accès des patients à des médicaments sécuritaires et efficaces





La mise en oeuvre de l'initiative pourrait mener à des économies substantielles pour le système de soins de santé de la Colombie-Britannique

L'initiative de la Colombie Britannique est la première politique de ce type au Canada qui vise à étendre l'adoption des biosimilaires

Sandoz Canada s'engage à soutenir les patients, leurs professionnels de la santé et le Gouvernement de la Colombie Britannique dans la mise en oeuvre de la politique

BOUCHERVILLE, Quebec, 27 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada se réjouit de l'annonce faite par le régime d'assurance-médicaments de la Colombie-Britannique, PharmaCare , de mettre en oeuvre une initiative portant sur les biosimilaires, Biosimilars Initiative. Cette initiative a pour but d'accroître l'utilisation des biosimilaires disponibles sur le marché et de générer des économies de coûts importantes pour le système de santé. Dans le cadre ce projet, le remboursement de certains médicaments biologiques de référence cessera pour les patients touchés et sera remplacé par le remboursement de biosimilaires.

Cette politique unique en son genre au Canada a le potentiel de générer des économies substantielles pour le système de santé britanno-colombien grâce à l'adoption plus large des biosimilaires, en plus d'offrir aux patients l'accès aux médicaments biologiques essentiels dont ils ont besoin en élargissant les options de traitement et améliorant l'accès à de nouveaux médicaments.

« Cette politique constitue une étape importante pour l'amélioration de l'accès des patients à des médicaments biosimilaires de haute qualité qui augmentent la qualité de vie et pour la réalisation d'importantes économies pour le système de santé. Elle contribuera également à accélérer l'adoption des biosimilaires à plus grande échelle. Nous encourageons fortement les autres provinces à suivre l'exemple de la Colombie-Britannique en adoptant les mesures qui s'imposent pour assurer la pérennité du système de santé canadien », a déclaré Michel Robidoux, président et directeur général, Sandoz Canada.

Les médicaments biologiques améliorent la qualité de vie de nombreux patients au Canada. Cependant, bien que les médicaments biologiques de référence représentent moins de 2 % des médicaments prescrits au Canada, les coûts qui leur sont associés s'élèvent à 30 % des coûts des médicaments à l'échelle nationale2. Les médicaments biosimilaires ont le potentiel d'optimiser l'accès à des traitements efficaces, tout en allégeant le fardeau économique pesant actuellement sur le système de santé canadien ainsi que sur les patients, les médecins et l'ensemble des contribuables. Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés estime que les régimes d'assurance-médicaments privés et publics au Canada pourraient économiser entre 332 millions et 1,81 milliard de dollars canadiens trois ans après l'entrée des biosimilaires dans un portefeuille de produits.3

Sandoz est un pionnier et un chef de file de l'industrie des biosimilaires grâce à son expérience et à ses capacités mondiales dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments biosimilaires depuis 1996. Sandoz a lancé le premier biosimilaire en Europe en 2006 et sur le marché canadien en 2009.

« Nous nous engageons à soutenir les patients et leurs professionnels de la santé tout au long de cette transition et après celle-ci, avec nos médicaments biosimilaires sûrs et efficaces, mais aussi à l'aide de programmes de soutien aux patients ayant fait leurs preuves et qui donnent accès à une gamme complète de services », poursuit M. Robidoux.

À propos des biosimiliaires

Un biosimilaire est un médicament biologique dont la similarité à un médicament biologique de référence a été démontrée, et qui ne présente par rapport à celui-ci aucune différence clinique notable sur le plan de l'innocuité ou de l'efficacité. Les biosimilaires peuvent être offerts sur le marché à la suite de l'expiration des brevets et des périodes de protection des données du médicament biologique de référence. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les biosimilaires, veuillez consulter la fiche de renseignements de Santé Canada1.

À propos de Sandoz Canada

Sandoz Canada est une division de Sandoz International GmbH, un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis AG. Figure d'autorité dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de génériques, de biosimilaires, de produits aux consommateurs et de produits de spécialité. www.sandoz.ca

