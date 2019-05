/R E P R I S E -- Invitation aux médias - FPInnovations et Produits forestiers Résolu inaugurent l'usine TMP-Bio de Thunder Bay/





THUNDER BAY, ON, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - FPInnovations et Produits forestiers Résolu (NYSE: RFP) (TSX: RFP) invitent les médias à assister à une conférence de presse où ils annonceront la mise en service de la nouvelle usine TMP-Bio de Thunder Bay, qui produit de la lignine et des sucres dérivés de la biomasse pour utilisation dans le développement de bioproduits novateurs.

Quoi Inauguration de l'usine TMP-Bio de Thunder Bay Quand 27 mai 2019, à 11 h 30 Où Usine de pâtes et papiers de Produits forestiers Résolu à Thunder Bay

2001 Neebing Avenue, Thunder Bay (Ontario), P7E 6S3 (Tous les visiteurs devront se soumettre aux règles de sécurité sur place. Seules des chaussures à bout fermé sont permises sur le site.) Intervenants Don Rusnak, député de Thunder Bay - Rainy River (Canada)

Bill Mauro, Maire de Thunder Bay

Derek Nighbor, président et chef de la direction, APFC

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

Remi Lalonde, premier vice-président et chef des services financiers, Produits forestiers Résolu RSVP Séverine Lavoie

FPInnovations

Chef d'équipe, Communications

514-782-4507

severine.lavoie@fpinnovations.ca

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations a des laboratoires de recherche à Québec, à Montréal et à Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le pays. Pour plus d'information sur FPInnovations, visitez le www.fpinnovations.ca.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

