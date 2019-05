Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux enfants et aux jeunes victimes de maltraitance et de violence au Nouveau-Brunswick





DIEPPE, NB, le 25 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est juste, impartial et répond aux besoins des victimes. Cela est d'autant plus important lorsque les victimes ou les témoins de mauvais traitements et de violence sont des enfants et des jeunes.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé un appui financier au Centre d'expertise Boreal pour enfants et adolescents. Ce financement aidera le Centre à développer davantage de compétences en matière d'abus sexuel d'enfants. Cela permettra également d'améliorer la prestation des services en offrant une formation qui aidera le bénéficiaire à adapter les programmes et les politiques afin de mieux représenter les intérêts des enfants et des jeunes. Le Centre d'expertise Boreal pour enfants et adolescents élaborera de nouvelles approches de prestation de services afin de faciliter l'accès à la justice, d'améliorer la capacité des fournisseurs de services et de mieux faire connaître les services qu'ils offrent aux jeunes victimes et aux membres de leurs familles. Près de 565?000 $ sur cinq ans ont été alloués au Centre de prévention de la violence dans Kent afin de soutenir le Centre d'expertise Boreal pour enfants et adolescents, à Sainte-Anne-de-Kent (Nouveau-Brunswick).

Les enfants et les jeunes victimes de maltraitance ou de violence ont besoin d'espaces sécuritaires et confortables où ils peuvent obtenir des services adaptés et personnalisés afin d'atténuer les impacts de la violence qu'ils ont subie. Dans le cadre de l'Initiative des centres d'appui aux enfants (CAE), le gouvernement du Canada s'efforce d'offrir un soutien accru à ces victimes et à leurs familles en finançant la création de centres d'appui aux enfants et aux adolescents. Ces centres cherchent à réduire au minimum les traumatismes d'origine systémique en offrant aux jeunes victimes et à leur famille des installations adaptées à leurs besoins pour qu'ils puissent obtenir de multiples services, idéalement sous un même toit.

L'Initiative des CAE verse des fonds à un certain nombre d'organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités concordent avec les priorités du Fonds d'aide aux victimes et du gouvernement du Canada.

« Je suis fier que le gouvernement du Canada fournisse un soutien financier essentiel pour permettre au Centre d'expertise Boreal pour enfants et adolescents d'améliorer les services qu'il offre aux victimes et aux membres de leur famille. Il est important que les enfants et les adolescents du Nouveau-Brunswick qui sont victimes d'abus et de violence reçoivent le soutien dont ils ont besoin et aient accès à des programmes communautaires axés sur la guérison et la prévention. »

L'honorable David Lametti, P.C., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour cette importante contribution visant à aider les victimes d'agression sexuelle au Nouveau-Brunswick en leur offrant un endroit où vivre en toute sécurité.Ce financement nous permettra d'instaurer le premier centre d'appui aux enfants dans la province. Ce soutien de la part du ministère de la Justice nous permet de collaborer étroitement avec nos partaires afin d'aider les victimes à accéder aux services dont elles ont besoin. »

Angèle Losier

Directrice générale du Centre d'expertise Boreal pour enfants et adolescents

Selon les données recueillies lors de l'Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, près du tiers (32 %) des Canadiens et des Canadiennes âgés de 15 ans et plus, soit près de neuf millions de personnes, ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle pendant leur enfance.

Une étude quinquennale du ministère de la Justice a été menée dans plusieurs endroits afin de mieux comprendre comment les centres d'appui aux enfants et aux adolescents canadiens se développent et fonctionnent, de mesurer la satisfaction de la clientèle et de déterminer comment les centres d'appui atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes (SFAC). Au total, six centres ont été inclus dans l'étude portant sur quatre modèles de prestation. Selon les résultats obtenus :

a été menée dans plusieurs endroits afin de mieux comprendre comment les centres d'appui aux enfants et aux adolescents canadiens se développent et fonctionnent, de mesurer la satisfaction de la clientèle et de déterminer comment les centres d'appui atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes (SFAC). Au total, six centres ont été inclus dans l'étude portant sur quatre modèles de prestation. Selon les résultats obtenus : Quatre-vingt-treize pour cent des répondants à l'étude ont indiqué que le soutien qu'ils avaient reçu de tous les professionnels était utile.



Les fournisseurs de soins ont également indiqué que la défense des droits des victimes était le service le plus important qu'ils avaient reçu (46 %), tandis que le counselling et la thérapie étaient les services les plus importants reçus par leurs enfants (33 %).



La majorité des jeunes victimes (79 %) et des fournisseurs de soins (91 %) ont reçu des services adaptés à leur culture.

