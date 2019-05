Le SCFP dépose une demande pour représenter les agents de bord de Swoop

Le secteur du tourisme du Canada est en pleine expansion, ayant attiré un nombre record de visiteurs internationaux en 2017 et en 2018. Ce secteur est notre plus important produit d'exportation en matière de services et il représente un emploi sur...

Les 29 et 30 mai, au Centre EY situé à Ottawa, en Ontario, Airbus présentera une grande variété de produits et de services innovateurs, à l'occasion du salon sur la défense et la sécurité le plus prisé au Canada - CANSEC 2019. Le Canada est un...