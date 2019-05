Le Canada et la Saskatchewan appuient l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de renforcer les collectivités locales





SASKATOON, le 24 mai 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout pour améliorer la qualité de vie des gens, protéger les voies navigables et permettre aux collectivités de croître.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et David Buckingham, député de Saskatoon Westview, au nom de l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé le financement de trois nouveaux projets d'aqueduc et d'égout dans la province.

À Saskatoon, on augmentera la capacité de stockage de l'eau potable et on améliorera une station de traitement des eaux usées. Dans le centre-ouest de la Saskatchewan, on créera un réseau de distribution d'eau dans la municipalité rurale (MR) de Snipe Lake et la MR de Newcombe, ce qui comprend la modernisation de la station de traitement de l'eau à Eston.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan allouent chacun un montant maximal de 30,4 millions de dollars aux trois projets dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Les bénéficiaires du financement devront assumer le reste des coûts.

Citations

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour protéger le bien-être de nos familles et bâtir le Canada que nous voulons pour demain. En investissant dans des projets comme ceux-ci en Saskatchewan, nous contribuons à combler les lacunes dans les services et à faire en sorte que tous aient accès à une eau potable salubre et fiable pendant de nombreuses années. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 30,4 millions de dollars afin de réaliser ces trois projets dans notre province, qui aideront les collectivités à se préparer en vue de leur croissance future, ainsi qu'à améliorer leurs infrastructures clés et leur qualité de vie. »

David Buckingham, député de Saskatoon Westview, au nom de l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Nous investissons dans les infrastructures essentielles dont nous avons besoin pour desservir de nouvelles collectivités et continuer à offrir des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées fiables et sûrs. Je remercie nos partenaires fédéraux et provinciaux d'investir avec nous pour un avenir durable. »

Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui que les gouvernements fédéral et provincial ont accordé à ce projet. Leurs contributions nous permettent d'assurer un approvisionnement en eau salubre, sécuritaire et durable pour les résidents des régions rurales et urbaines. »

Bill Owens, préfet de la MR de Snipe Lake et président de la Rural 44 Water Pipeline Utility

Faits en bref

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Les annonces contenues dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a approuvé près de 200 nouveaux projets d'aqueduc et d'égout en Saskatchewan .

a approuvé près de 200 nouveaux projets d'aqueduc et d'égout en . Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Produit connexe

Document d'information

Trois projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Saskatchewan reçoivent un financement gouvernemental

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan alloueront chacun plus de 30,4 millions de dollars aux trois projets d'infrastructure suivants dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales-Projets nationaux et régionaux. Au total, plus de 131,7 millions de dollars seront investis dans les trois projets, si l'on inclut la contribution des bénéficiaires.

Bénéficiaire Projet Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution du bénéficiaire Total estimé des coûts Ville de Saskatoon Construction d'un quatrième digesteur et amélioration du système de chauffage connexe à la station de traitement des eaux usées. 9 500 000 $ 9 500 000 $ 29 200 000 $ 48 200 000 $ Ville de Saskatoon Construction d'un nouveau réservoir dans le nord-est de Saskatoon afin d'accroître la capacité de stockage d'eau potable. 14 678 775 $ 14 678 775 $ 27 492 450 $ 56 850 000 $ Rural 44 Water Pipeline Utility Création d'un réseau de distribution d'eau dans la municipalité rurale (MR) de Snipe Lake et la MR de Newcombe, et modernisation de la station de traitement d'eau à Eston. 6 288 651 $ 6 288 651 $ 14 082 698 $ 26 660 000 $ Total des contributions aux projets par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les bénéficiaires 30 467 426 $ 30 467 426 $ 70 775 148 $ 131 710 000 $

Liens connexes

Budget de 2019 : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 11:24 et diffusé par :