La Consolidated Container Company acquiert Sonic Plastics





ATLANTA, 24 mai 2019 /CNW/ - Ce matin, Consolidated Container Company a annoncé qu'elle avait acquis les actifs de Sonic Plastics Enterprises. Mark Shafer, premier vice-président et directeur général du groupe des aliments, de la nutrition et des boissons de CCC a déclaré, "Nous sommes très enthousiastes puisque cette acquisition est stratégiquement située dans la région montagneuse de l'Ouest où nous poursuivons notre croissance dans plusieurs marchés finaux en élargissant notre portefeuille. L'expérience de Sonic Plastic dans la production d'emballage pour les marchés finaux des produits nutraceutiques, de santé et de cosmétique permet à CCC de proposer à nos clients de nouvelles solutions d'emballage uniques."

Mark Shafer poursuit, "Nous sommes une entreprise centrée sur le client et axée sur la proposition de solutions qui aident nos clients à améliorer leurs entreprises et à élever leur marque. Nous souhaitons la bienvenue aux employés de Sonic Plastics dans la famille CCC et nous avons hâte de profiter de leurs expériences et de leur expertise en emballage de qualité pour les industries nutraceutique, de la santé et cosmétique."

À propos de Consolidated Container Company

CCC est un concepteur et fabricant de solutions d'emballage de plastique rigide de premier plan en Amérique du Nord. CCC se spécialise en moyennes et petites productions de solutions d'emballage personnalisées et dessert une clientèle diversifiée dans les secteurs des produits laitiers, des produits chimiques domestiques, des produits alimentaires et nutraceutiques, des produits chimiques industriels et spécialisés, de l'eau et des boissons et des jus. CCC exploite aussi Envision Plastics, une importante entreprise de résines de post-consommation. Avec ses 63 usines de fabrication d'emballages de plastique rigide, deux usines de fabrication de résines recyclées et 2 600 employés, CCC possède un réseau national intégré qui livre toujours des solutions fiables et économiques d'emballage et de résines recyclées pour répondre aux besoins d'une panoplie de clients. De son Studio PKGMC de pointe aux technologies de recyclage d'Envision Plastics, en passant par ses équipes de fabrication expérimentées à tous les points de son réseau, CCC produit des solutions performantes et économiques pour les applications les plus complexes.

Personne-ressource :

Patrick Lynch, directeur financier

Consolidated Container Company

678 742-4600

patrick.lynch@cccllc.com

