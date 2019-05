Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick vont agrandir un refuge situé au centre-ville de Moncton





MONCTON, NB, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial investissent ensemble un total de 480 000 $ pour l'achat et la rénovation d'un immeuble afin de permettre à la Maison Nazareth d'offrir plus de places en refuge.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée fédérale de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Dorothy Shephard, ministre du Développement social, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouvel emplacement sera un refuge comprenant des aires où il est permis d'être sous l'influence de l'alcool ou de drogues et d'autres où c'est interdit. Il offrira aussi un accès à des services de soutien complets sur place qui aideront les clients aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance et les appuieront dans leur transition vers des solutions de logement plus permanentes.

Le projet de conversion ajoutera en tout 120 logements. Les travaux de conversion devraient se terminer d'ici l'automne 2019.

« La réduction de l'itinérance dans notre ville me tient beaucoup à coeur, et je suis heureuse que le gouvernement ait décidé d'agir et d'aider les populations les plus vulnérables de Moncton à se loger. Notre gouvernement s'emploie et continuera de s'employer à aider les gens dans le besoin, c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans la Maison Nazareth. Ces nouveaux logements offriront bien plus qu'un chez-soi sûr et abordable. Pour les résidents, ils seront la clé d'une vie meilleure. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée fédérale de Moncton--Riverview--Dieppe

« L'année dernière, l'itinérance a atteint un seuil critique au Nouveau-Brunswick. Je suis fière du travail que nous avons accompli avec l'aide de nos partenaires de la collectivité, mais il reste que personne ne devrait avoir à vivre dans des conditions précaires. L'agrandissement de la Maison Nazareth facilitera l'établissement de liens entre les professionnels et les personnes sans abri de manière à ce que nous puissions aider ces personnes à obtenir le soutien et les services dont elles ont besoin pour trouver un logement sûr, confortable et convenable. » - L'honorable Dorothy Shephard, ministre du Développement social

« Éliminer l'itinérance exige que nous pensions différemment et agissions collectivement afin de trouver des solutions durables et à long terme. Nous devons joindre nos efforts afin de passer de la simple gestion du problème à son élimination complète. » - Jean F. Dubé, directeur exécutif de la maison Nazareth

L'investissement de 480 000 $ (coûts partagés à parts égales) a été rendu possible grâce à l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

Le gouvernement provincial affecte un montant supplémentaire de 66 500 $ pour aider la Maison Nazareth à assumer les charges opérationnelles et à offrir des services complets et des suppléments au loyer aux clients.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

