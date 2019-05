Air Canada Rouge propose une expérience multisensorielle à Toronto





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada Rouge inaugure, le vendredi 24 mai, un magnifique espace éphémère immersif au Centre Eaton de Toronto afin de présenter ses produits de premier ordre grâce à des installations plus grandes que nature et des espaces multisensoriels

Les visiteurs pourront vivre un large éventail d'expériences, notamment en foulant le tapis « Rouge » devant les caméras à leur propre première hollywoodienne. Ils auront aussi la possibilité de gagner tous les jours une paire de billets pour plus de 70 destinations desservies par Air Canada Rouge dans le monde.

« Air Canada Rouge connaît depuis six ans un succès incroyable, a indiqué Andrew Shibata, Directeur générale - Marques chez Air Canada. Depuis le lancement de la marque, nous avons continuellement amélioré notre service à la clientèle, notamment en perfectionnant notre système de divertissements à bord avec diffusion en continu, en offrant un service satellitaire Internet haute vitesse, en proposant de nouvelles options de repas à bord grâce à la mise en place d'un partenariat avec Freshii et en soignant davantage la cabine Premium Rouge. Pour souligner ces réalisations et nos améliorations constantes, nous voulions, grâce à cet espace éphémère, permettre à tout le monde d'avoir une idée du plaisir que nos clients peuvent éprouver en vivant l'expérience Air Canada Rouge pendant leurs vacances. »

Depuis son premier vol, le jour de la fête du Canada en 2013, Air Canada Rouge a rendu le monde plus accessible en facilitant l'accès à certaines des destinations les plus recherchées par les voyageurs d'agrément grâce à des vols sans escale au départ de plusieurs villes canadiennes. Air Canada Rouge a agrandi son parc aérien en le faisant passer de 4 à plus de 50 appareils, a transporté plus de 30 millions de clients et a ajouté plus de 40 nouvelles destinations au réseau d'Air Canada, dont des liaisons qui ne sont pas offertes par d'autres compagnies aériennes. De plus, la marque offre aux clients des prestations de premier ordre, comme des divertissements gratuits, la participation au programme de fidélisation d'Air Canada et, à bord des vols transatlantiques, l'enregistrement des bagages et les repas gratuits. Depuis peu, Air Canada Rouge propose de nouveaux films sur son système de divertissements à bord avec diffusion en continu, afin d'offrir à ses clients les dernières nouveautés de Hollywood qui s'ajoutent aux centaines d'heures de cinéma et d'émissions de télévision déjà proposées, dont HBO.

Pour souligner ses succès, Air Canada Rouge a noué un partenariat avec Echo Bay Media, une société de production canadienne indépendante qui a réalisé l'émission de voyages primée Departures (départs). Les adeptes reconnaîtront les magnifiques horizons et le style caractéristique d'Echo Bay dans la nouvelle publicité en ligne d'Air Canada Rouge, qui reproduit les sensations grisantes des voyages.

L'espace éphémère d'Air Canada Rouge peut être visité du vendredi 24 mai au dimanche 2 juin au Centre Eaton de Toronto.

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi : de 10 h à 21 h 30

Samedi : de 9 h 30 à 21 h 30

Dimanche : de 10 h à 19 h

