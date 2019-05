Teridion annonce une intégration profonde avec les dispositifs de sécurité Cisco Meraki MX et SD-WAN pour fournir un nouveau service Internet haute performance





Teridion, la société proposant le seul service WAN public mondial basé sur le nuage, a annoncé aujourd'hui son intégration profonde avec les dispositifs de sécurité Cisco Meraki MX et SD-WAN. La solution combinée est une nouvelle approche audacieuse de la mise en réseau des succursales, offrant les capacités de VPN automatique et SD-WAN des dispositifs MX de Cisco Meraki avec le service WAN public basé dans le nuage haut-débit et à faible latence de Teridion.

Pour la première fois, les entreprises peuvent tirer parti d'une solution WAN qui a la visibilité et le contrôle du « premier/dernier kilomètre » et du « kilomètre intermédiaire » d'Internet et étend l'accélération SD-WAN et WAN au-delà des sites des entreprises pour inclure les charges de travail des applications SaaS et du nuage d'entreprise sur plusieurs fournisseurs de nuage public. L'annonce d'aujourd'hui souligne la nouvelle intégration homogène au niveau du réseau entre le service WAN dans le nuage haute-performance de Teridion et le routage de VPN automatique simple d'emploi et les capacités de disponibilité élevée de Cisco Meraki. Les entreprises de toutes les tailles peuvent ainsi s'attendre à observer pour les applications en temps réel telles que la voix et la vidéo des réductions de la latence pouvant aller jusqu'à 30 % et des augmentations du débit de transfert de fichier pouvant aller jusqu'à 500 %. Comme toujours, la solution de Cisco Meraki et Teridion est sécurisée par les capacités de sécurité à la pointe du marché de Cisco et gérée dans le nuage.

Le service WAN dans le nuage de Teridion est une intégration simple et encliquetée avec les dispositifs de sécurité d'entreprise Cisco Meraki MX et SD-WAN qui offre une performance Internet et WAN de classe opérateur aux connexions à haut-débit et d'accès Internet dédiées. Teridion est disponible à une fraction du coût des circuits d'opérateur, et soutenu par un accord de niveau de service (SLA). Les partenaires qui offrent la solution combinée de Cisco Meraki et Teridion pourront s'impliquer dans davantage d'opportunités et proposer un nouveau service attrayant à leur base installée.

« Cette nouvelle est une confirmation éclatante de l'offre WAN différenciée que nous avons lancée à la fin de l'an dernier, » a déclaré Pejman Roshan, vice-président des produits et du marketing chez Teridion. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Cisco Meraki sur cette intégration profonde, et sommes parvenus à une solution combinée qui facilite le déploiement d'un WAN sécurisé et haute-performance géré à 100 % dans le nuage. Ensemble, Cisco Meraki et Teridion permettent aux entreprises avec des WAN régionaux, nationaux ou internationaux d'améliorer considérablement la performance de leurs applications essentielles pour l'entreprise, qu'elles soient hébergées dans des centres de données d'entreprise, des applications SaaS, ou déployées parmi plusieurs fournisseurs de services cloud. »

« Alors que les entreprises se préparent pour un environnement d'applications adapté au nuage, elles sont extrêmement concentrées sur la fourniture de la meilleure performance d'application pour leur personnel et leurs clients dans les sites éloignés et les succursales, » a déclaré Raviv Levi, directeur de la gestion de produit chez Cisco Meraki. « La solution combinée de Cisco Meraki et Teridion offre des capacités SD-WAN et de sécurité riches à la pointe du WAN qui sont étroitement intégrées à un service WAN haute-performance et rentable livré sur un accès haut-débit économique ou un accès Internet dédié. Cela apporte une plus grande fiabilité et constance au WAN de l'entreprise sur plusieurs sites, ainsi qu'un accès haute-performance à toutes les charges de travail des applications SaaS et dans le nuage. »

Teridion a également annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Teridion for Enterprise, la première solution du secteur qui élimine les écarts de fiabilité et de performance introduits par la dépendance au « kilomètre intermédiaire » de l'Internet public et révélés par les très nombreux transferts vers le nuage et le SD-WAN. En s'intégrant étroitement avec une solution SD-WAN de premier plan telle que le SD-WAN de Cisco Meraki, Teridion réunit une gestion dans le nuage centralisée, une sécurité de classe entreprise, et une performance du WAN ultra-rapide dans une offre unique entièrement intégrée. En conséquence, les entreprises exploitent une solution optimisée pour la performance d'exécution, la fiabilité, le contrôle, et la visibilité de bout en bout sur tout l'Internet public.

Le service WAN basé dans le nuage public de Teridion est optimisé par Teridion Curated Routing, une approche innovante et « cloud native » du routage qui exploite la puissance de l'apprentissage approfondi et introduit un routage hiérarchisé et centralisé dans la mise en réseau des entreprises. Teridion Curated Routing améliore radicalement la performance du WAN, de l'application et du SaaS. Lancée à l'origine en fournissant une interopérabilité avec les offres SD-WAN les plus populaires à l'heure actuelle, l'annonce d'aujourd'hui marque la première intégration approfondie, de bout en bout avec une solution SD-WAN de premier plan.

Découvrez-en plus sur l'intégration approfondie de Teridion avec Cisco Meraki sur le marché de Cisco Meraki à l'adresse https://apps.meraki.io/details/teridion-for-enterprise/, ou sur teridion.com/meraki.

Disponibilité et prix

Teridion pour Cisco Meraki est disponible dès aujourd'hui auprès des distributeurs Teridion autorisés. Les prix commencent à 50 $ par site et par mois. Plus d'informations sur comment l'acheter sont disponibles à https://www.teridion.com/meraki.

À propos de Teridion

Fondée en 2013, Teridion offre une rapidité et une fiabilité d'Internet accrues grâce à Teridion Curated Routing, améliorant ainsi radicalement la performance d'Internet pour la rendre de 2 à 20 fois supérieure, n'importe où dans le monde. Teridion for Enterprise combine la performance, la fiabilité, et les accords de niveau de service (SLA) des technologies WAN traditionnelles telles que MPLS avec l'agilité et l'évolutivité élastique du nuage. La société est soutenue par des investisseurs de capital-risque de premier plan tels que Jerusalem Venture Partners, Magma Venture Partners et Singtel Innov8, et invoquée par de nombreux fournisseurs de SaaS de premier plan tels que Atlassian, Box, Egnyte, Merrill Corp. et bien d'autres. Teridion a son siège à San Francisco et dispose de bureaux internationaux à Petah Tikva, en Israël. Pour plus d'informations, visitez le site www.teridion.com ou adressez un e-mail à info@teridion.com.

Teridion est une marque déposée de Teridion aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

