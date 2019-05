TRACE va accueillir l'événement sur la conformité le plus important en son genre au Canada : Des intervenants de grande notoriété vont prendre la parole sur la réduction de la corruption et du crime financier





ANNAPOLIS, Maryland, 23 mai 2019 /CNW/ - TRACE , un organisme de normalisation de lutte contre la corruption renommé à l'international, va héberger son Sommet sur la corruption et le crime économique inaugural : Promouvoir la transparence , du 26 au 27 juin à Vancouver, pour marquer sa présence nouvellement établie au Canada. Le sommet, qui sera l'événement le plus important jamais tenu dans la région sur la conformité, promouvra la collaboration parmi les parties prenantes clés et explorera ce qui peut être fait pour détecter, prévenir et réduire la corruption, le blanchiment d'argent, la fraude et le crime financier connexe.

Le sommet sera présidé par Alexandra Wrage, présidente de TRACE, et les participants auront l'occasion d'entendre des chefs de file internationaux dans le domaine, parmi lesquels la vice-présidente en charge de l'intégrité à la Banque mondiale, Mme Pascale Dubois; le commissaire de la Commission indépendante contre la corruption, M. Simon Peh; le directeur adjoint de l'Unité de coopération internationale du Bureau du procureur fédéral du Brésil, M. Carlos Bruno Ferreira da Silva; et un magistrat de l'Agence française anti-corruption, M. Emmanuel Farhat.

Le programme comprendra un discours d'ouverture prononcé par l'Honorable David Eby, procureur général de Colombie-Britannique. Les autres personnes qui prendront la parole à l'événement sont Alberto Ayala, l'ingénieur qui a révélé le scandale du diesel chez Volkswagen; Peter German, conseiller de la reine, auteur du rapport récent « Dirty Money » (Argent sale) sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique; et des professionnels de la conformité de Columbia Sportswear Company, IBM et SNC Lavalin. Le dopage dans le sport international et des études de cas sur le trafic d'êtres humains seront parmi les autres thèmes qui seront traités.

Dans le cadre d'un dîner de remise des prix durant le sommet, TRACE annoncera les lauréats du Prix de Journalisme d'enquête TRACE qui récompense le journalisme qui révèle la corruption commerciale.

Pour obtenir des détails sur le sommet, cliquer ici . La participation à la conférence est gratuite mais sur invitation et limitée aux membres de TRACE et à d'autres représentants de premier plan du secteur privé. Pour demander une invitation, veuillez écrire à workshop@traceinternational.org .

À propos de TRACE

TRACE est un organisme commercial sans but lucratif de lutte contre la corruption reconnu à l'international et un fournisseur de premier plan de solutions de gestion du risque tierces à coût partagé. Plus de 500 multinationales dont les sièges sociaux sont répartis dans le monde entier figurent parmi ses membres et ses clients.

TRACE a son siège aux États-Unis, enregistré au Canada, et présent sur cinq continents. Pour en savoir plus, visitez www.TRACEinternational.org .

