Tournée du Québec En action pour la main-d'oeuvre - Jean Boulet annonce des investissements de plus de 2,7 millions de dollars pour soutenir le développement de quatre entreprises montréalaises





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir quatre entreprises montréalaises dans le développement des compétences de leur main-d'oeuvre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce des investissements de plus de 2,7 millions de dollars, contribuant à la création de 866 emplois et au maintien de 302 autres.

Grâce à cette aide financière, les entreprises pourront mener des projets de formation, que ce soit pour des personnes déjà en emploi ou nouvellement recrutées, permettant d'accroître leur productivité et/ou de diversifier leur production en plus de développer l'employabilité des travailleuses et des travailleurs. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale couvre jusqu'à 25 % des coûts des formations, qui s'inscrivent dans des projets de développement des entreprises. Ces dernières évoluent dans des secteurs d'importance pour Montréal et sa région, comme les technologies de l'information, les télécommunications et l'intelligence artificielle.

Grande corvée

L'annonce a été faite dans le cadre de la tournée du Québec du ministre, de passage dans la région de Montréal. Il visite toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail pour, notamment, leur faire part de sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main-d'oeuvre et leur faire connaître les programmes, mesures et services du Ministère. Il a commencé sa tournée du Québec le 4 février, à Trois-Rivières.

Le ministre Boulet en a profité pour faire connaître le bilan de la Grande corvée, qui vise à joindre, à écouter et à outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement. En ce moment, près de 7 367 entreprises ont été appelées au Québec. Pour Montréal, le personnel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a contacté jusqu'à présent 1 577 entreprises et il a pu échanger avec 667 d'entre elles au sujet de leurs besoins de main-d'oeuvre. Des conseillers aux entreprises rencontreront par la suite plusieurs de ces entreprises. Ces activités s'ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.

Citation :

« Nos entreprises doivent pouvoir compter sur une main-d'oeuvre qualifiée pour réaliser leurs projets de développement et répondre aux besoins en constante évolution du marché du travail. Les investissements que j'annonce aujourd'hui, avec l'appui de la Commission des partenaires du marché du travail, démontrent que votre gouvernement agit concrètement pour que nos travailleurs puissent développer leurs compétences, permettant à nos entreprises de réaliser leurs projets et de contribuer au développement économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Parmi les entreprises soutenues, Stradigi IA inc. bénéficie d'un soutien de 2 millions de dollars pour un projet de formation contribuant à la création de 425 emplois et au maintien de 105.

Un montant de 332 117 $ est octroyé à Missfresh pour la formation de 189 nouveaux employés et pour le maintien de 97 emplois.

Pour un projet de formation contribuant à la création de 194 postes et au maintien de 100 autres, TRJ Telecom bénéficie d'une aide de 265 093 $.

Finalement, un montant de 173 068 $ est alloué à Thinkmax pour former 58 personnes qui occuperont de nouveaux postes.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

