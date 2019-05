GEP remporte le prix de la meilleure technologie d'approvisionnement lors des World Procurement Awards, ultime étape de son ascension vers la tête du secteur





- SMART by GEP®, plate-forme cloud-native et source-to-pay basée sur l'IA, rafle les honneurs

- Reconnue pour son utilisation efficace de l'intelligence artificielle et de l'automatisation avancée des processus

- GEP également récompensée dans les catégories des services de consultation en approvisionnement et de procurement-to-pay (P2P)

- Ces nouvelles distinctions font suite au prix du meilleur fournisseur spécialiste en P2P décroché l'année dernière

CLARK, New Jersey, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- GEP, un fournisseur de premier plan de logiciels et de services de chaîne d'approvisionnement pour des entreprises du monde entier figurant aux classements Fortune 500 et Global 2000, a annoncé avoir reçu le prix de la meilleure technologie d'approvisionnement lors de la 13e édition des World Procurement Awards à Londres.

« Certaines des plus grandes entreprises du monde ont tiré parti de la technologie de GEP, tandis que le géant américain de la technologie continue de repousser les limites dans le domaine de la technologie d'approvisionnement. », ont déclaré Procurement Leaders et son éminent jury, « La plate-forme SMART by GEP® de la société est conçue de manière à aider les entreprises internationales à générer une meilleure valeur ajoutée en fonction de leurs dépenses directes et indirectes. L'offre logicielle unifiée cloud-native et source-to-pay unifiée fournit un espace de travail collaboratif qui rassemble tous les éléments nécessaires à un approvisionnement efficace. »

Le comité d'attribution des récompenses a souligné le fait que « SMART by GEP a démontré ses capacités à transformer les opérations d'approvisionnement et de la chaîne logistique dans le monde entier en aidant les entreprises non seulement à améliorer les résultats, à augmenter la vitesse et l'adoption, mais également à fournir des solutions dans des domaines complexes, souvent difficiles à maîtriser, tels que la conformité. »

« L'utilisation par GEP de l'intelligence artificielle et de l'automatisation avancée des processus met également à disposition un type de plate-forme qui permettra de poursuivre les opérations durant de nombreuses années ». Pour en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles GEP a été récompensée, consultez le site : www.smartbygep.com/WPCawards.

« Nos clients figurent parmi les entreprises orientées vers les performances et les résultats et dotées des meilleurs dirigeants au monde. Elles ont choisi GEP parce qu'elles souhaitent passer à la vitesse supérieure en matière d'innovation numérique, d'impact et de valeur. », a déclaré Al Girardi, vice-président du marketing mondial et des relations avec les analystes chez GEP. «Aujourd'hui, GEP est la principale alternative aux grands fournisseurs existants qui exigent des investissements étalés sur plusieurs années et piègent les utilisateurs frustrés avec des opérations infructueuses à perpétuité. Notre objectif ambitieux consiste à défier le statu quo en surprenant les particuliers et les entreprises dans le domaine des logiciels d'entreprise avec de belles solutions faciles à utiliser qui surpassent les attentes les plus exigeantes d'entreprises mondiales complexes. »

« SMART by GEP est régulièrement soutenue par des utilisateurs avertis à la recherche d'une plate-forme numérique de bout en bout, bénéficiant d'une expertise approfondie des processus, ainsi que d'un savoir-faire inégalé en matière d'approvisionnement et de chaîne logistique. GEP est le premier choix de dirigeants informatiques progressistes cherchant à créer des environnements de travail numériques plus agréables et productifs, et à constituer des équipes et bâtir des entreprises plus fortes et plus compétitives. », a ajouté M. Girardi.

« Ce prix reflète la confiance que nos clients accordent à nos produits et la valeur qu'ils obtiennent en choisissant SMART by GEP », a déclaré Subhash Makhija, PDG et cofondateur de GEP. « Nos clients veulent explorer les possibilités de réorganiser leurs activités commerciales à l'aide de nouvelles technologies puissantes, telles que l'IA, le cloud, l'analyse de mégadonnées et l'IdO. Grâce à SMART by GEP, nous avons réuni tous ces éléments au sein d'une seule et même plate-forme unifiée pour la transformation de l'approvisionnement et de la chaîne logistique numériques.

Les World Procurement Awards, organisés par Procurement Leaders à Londres, sont un événement annuel réunissant plus de 1 000 responsables de l'approvisionnement du monde entier pour reconnaître et célébrer l'excellence en matière d'approvisionnement. GEP, qui propose des solutions d'approvisionnement et de chaîne logistique transformatrices, englobant des services stratégiques et gérés ainsi qu'un logiciel cloud-native leader, a également été finaliste dans deux autres catégories : meilleurs services d'approvisionnement et meilleurs services P2P. GEP a été nommée meilleur fournisseur spécialiste en P2P aux World Procurement Awards de l'année dernière.

GEP est fréquemment reconnue par les principaux leaders et analystes du secteur pour ses logiciels d'approvisionnement et de chaîne logitique cloud-native. Plus récemment, GEP a été classée parmi les leaders par le Gartner Magic QuadrantTM pour sa suite d'applications d'approvisionnement stratégique, le rapport IDC MarketScape pour son logiciel d'approvisionnement en nuage et le rapport Forrester WaveTM pour son logiciel de cyberapprovisionnement. GEP a également reçu les honneurs de Spend Matters, de PayStream et d'Ardent Partners.

SMART by GEP® offre des fonctionnalités complètes source-to-pay pour la gestion directe et indirecte des dépenses au sein d'une plate-forme conviviale et cloud-native, comprenant l'analyse des dépenses, l'approvisionnement, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, le procure-to-pay la gestion des projets d'économie et le suivi des économies, la facturation et d'autres fonctionnalités connexes. SMART by GEP est un magnifique environnement de travail numérique « de grande consommation » conçu avec soin et précision pour les professionnels de l'approvisionnement et de la chaîne logistique. Il est facile à installer, à déployer et à utiliser et n'exige pas de formation approfondie. SMART by GEP est une plate-forme autonome (compatible avec SAP, Oracle ou tout autre système de gestion intégré (ERP) ou de comptabilité (F & A) majeur). Grâce à une assistance et un service de qualité, GEP est un leader du secteur en matière de satisfaction de la clientèle.

Une conception intuitive, un attrait visuel époustouflant, des interfaces intelligentes, la possibilité de naviguer de manière fluide et naturelle d'une tâche à l'autre, et la flexibilité de travailler sur toute plate-forme ou tout appareil confèrent à SMART by GEP un taux d'adoption élevé, qui favorise à son tour la conformité et les économies de coûts.

Élaborée sur une base de code unique pour des performances optimales sur le cloud, SMART by GEP tire parti de l'économie du cloud pour fournir une solution qui répond facilement aux exigences de traitement les plus lourdes des clients de GEP faisant partie des classements Fortune 500 et Global 2000, tout en éliminant les lourds coûts d'infrastructure et d'assistance.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises d'envergure mondiale à fonctionner de façon plus efficace et efficiente, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle pour les actionnaires.

Des idées neuves, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets et des personnes intelligentes et passionnées : voilà comment GEP crée et fournit des solutions de transformation commerciale unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans équivalent.

Désigné Leader dans le Magic Quadrant Gartner et Meilleur fournisseur aux World Procurement Awards et aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement les honneurs en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement source-to-pay par Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream et Ardent Partners.

GEP est également classé leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 18 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basé à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises partout dans le monde à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur sa gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, la plateforme source-to-pay unifiée et cloud-native de GEP, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

Contact pour les médias

Al Girardi

Vice-président, marketing mondial et relations avec les analystes

GEP

Téléphone : +1 732-382-6565

Courriel : al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 12:22 et diffusé par :