Investissement majeur pour accroître la capacité et réduire la congestion dans le réseau de transport en commun de Metro Vancouver





BURNABY, BC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun permettent d'offrir des options de transport efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., ont fourni des détails sur ce que l'investissement de 1,47 milliard de dollars dans le programme d'amélioration des lignes Expo et Millennium signifiera pour la population.

L'investissement de 1,47 milliard de dollars permettra d'accroître la capacité du parc de véhicules du SkyTrain et d'effectuer les améliorations opérationnelles et mises à niveau des systèmes indispensables sur les lignes Expo et Millennium afin de desservir une clientèle en croissance rapide.

Le gouvernement du Canada alloue 493 320 000 $ au projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique y consacre 579 000 000 $ dans le cadre de l'investissement en immobilisations de 2,54 milliards de dollars de la province dans la deuxième phase de la vision décennale du conseil des maires. TransLink investit 397 680 000 $ pour financer le reste du programme d'amélioration des lignes Expo et Millennium.

Les fonds serviront à l'achat d'environ 200 nouvelles voitures SkyTrain pour remplacer 150 voitures d'origine, qui arrivent à la fin de leur cycle de vie, et à l'expansion du parc. Le SkyTrain pourra ainsi desservir plus de 5 000 passagers supplémentaires aux heures de pointe. De plus, une nouvelle installation d'entreposage de véhicules sera construite, des améliorations seront apportées au centre d'exploitation et d'entretien des véhicules, et les systèmes d'alimentation électrique, de contrôle des trains et d'exploitation seront améliorés le long des lignes Expo et Millennium afin que puissent y circuler des trains plus longs et plus fréquents.

Citations

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous investissons dans le coeur du réseau de transport en commun du Lower Mainland. Ces améliorations lui permettront de mieux absorber la croissance du nombre d'usagers et d'aider les résidents à se rendre à destination plus rapidement et plus confortablement. En investissant dans le transport en commun, nous réduisons le nombre de véhicules sur les routes et contribuons à bâtir un avenir plus durable pour Vancouver, le Lower Mainland et le Canada. »

L'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans les infrastructures de transport en commun aide à bâtir des collectivités durables, à stimuler la croissance économique et à renforcer la classe moyenne. Ensemble, nous apportons des changements positifs comme celui-ci afin de réduire la congestion routière tout en suivant le rythme de l'augmentation du nombre d'usagers dans la ville. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Le gouvernement de la C.-B. collabore avec tous les ordres de gouvernement pour réaliser des projets de transport en commun qui permettront aux gens d'éviter la circulation et permettront de rendre plus pratiques, plus disponibles et plus abordables les options de transport plus propres. »

Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. La province de la Colombie-Britannique s'est engagée à financer 40 % des coûts d'immobilisations de la vision décennale du conseil des maires.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

