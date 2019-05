Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Deux entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Deux d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors d'un gala régional présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu ce matin au Club de golf de Saint-Jean.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du mieux-être des employés et employées.

Coup d'oeil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Grandes entreprises

Kdc/One Knowlton du Lac-Brome | La trémie ergonomique

Au secteur de la production de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de santé et de soins de beauté, les opérateurs se procuraient des couvercles dans une boîte placée à côté du convoyeur. Ils devaient donc s'étirer et se tourner chaque fois qu'ils récupéraient un couvercle. Une équipe a mis en place une trémie ergonomique (dispositif dans lequel sont déversés des bouchons) ajustable avec une légère pente, servant à déverser les unités vers le convoyeur. Maintenant, les travailleurs prennent les couvercles sans effectuer de torsions et d'extensions lombaires.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2VaGNRv

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/32RIxscvva8

Organismes publics

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | Ergo-Remorque pour le transport des cônes orange

Les travailleurs devaient transporter des cônes orange dans une fourgonnette afin de délimiter les voies de circulation à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils les enlevaient d'abord du véhicule en les tirant et en les déposant et ils les remettaient dans la fourgonnette un peu plus tard. Chaque mouvement se faisait rapidement avec un poids d'une trentaine de livres. Pour améliorer leur situation, les travailleurs ont modifié une remorque par l'ajout de trois supports construits avec d'anciens lampadaires. Ceux-ci ont été soudés sur le plancher de la remorque, laquelle peut accueillir jusqu'à dix-huit cônes. Leur manipulation est dorénavant beaucoup plus facile puisqu'elle permet aux travailleurs d'éviter de faire des flexions ou des extensions lombaires.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2Wql7Od

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/EDPMJ-0gJTQ

Les deux lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Marie-France Roulier, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de Saint-Jean-sur-Richelieu

Téléphone : 450 359-2100, poste 2106

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 12:00 et diffusé par :