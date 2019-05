Le gouvernement du Canada aide 1 200 nouveaux arrivants formés à l'étranger de la région du Grand Toronto à faire reconnaître leurs compétences au Canada





MISSISSAUGA, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les nouveaux arrivants qualifiés sont souvent confrontés à des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de trouver du travail dans leur domaine en raison d'un manque de reconnaissance de leurs études et de leur formation acquises à l'étranger. Afin d'assurer une main-d'oeuvre qualifiée, concurrentielle et inclusive, le gouvernement du Canada aide les nouveaux arrivants formés à l'étranger à trouver et à conserver de bons emplois bien rémunérés, dans le cadre de son plan visant à faire croître l'économie, à renforcer notre classe moyenne et à assurer la compétitivité future du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un nouveau projet qui aidera quelque 1 200 nouveaux arrivants formés à l'étranger de Mississauga et de la région du Grand Toronto. Cette initiative aidera de nouveaux arrivants qualifiés à faire reconnaître leurs titres de compétences acquis à l'étranger pour qu'ils puissent intégrer plus rapidement le marché du travail et contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Le gouvernement du Canada investira près de 3,8 millions de dollars au cours des huit prochaines années dans le projet « Accelerating Career Advancement » du Centre for Education & Training. Ainsi le Centre aidera les néo-Canadiens à trouver de bons emplois de qualité dans leur domaine.

Ce soutien aux personnes formées à l'étranger, dont 50 % sont des femmes, visera principalement à aider celles-ci à faire évaluer et reconnaître leurs titres de compétences acquis à l'étranger plus rapidement, augmentant ainsi le nombre de participantes ayant réussi à faire reconnaître entièrement les études réalisées à l'extérieur du Canada.

L'investissement est réalisé dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE), qui fournit des fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux organismes de réglementation, aux associations nationales et aux organismes d'évaluation des titres de compétences. Les gouvernements et les organisations utilisent le financement des projets pour simplifier les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Le PRTCE accorde également des prêts aux nouveaux arrivants pour les aider à payer les dépenses liées à la reconnaissance de leurs compétences et de leur formation. Le Programme offre des services de soutien à l'emploi afin d'aider les nouveaux arrivants qualifiés à obtenir leur première expérience de travail au Canada dans leur domaine.

« Notre succès dépend de l'égalité des chances de réussite de chacun, y compris des nouveaux arrivants. Aider les nouveaux arrivants à faire reconnaître leurs titres de compétences acquis à l'étranger leur permettra d'exercer leur profession au sein de notre marché du travail. Grâce à cet investissement, nous nous assurons qu'aucun talent inexploité ne sera laissé pour compte. Lorsque nous donnons aux nouveaux arrivants une chance égale de réussir au Canada, notre économie et notre classe moyenne prospèrent. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le Centre for Education & Training remercie Emploi et Développement social Canada pour cet investissement primordial. Grâce à ces fonds, de nombreuses personnes formées à l'étranger pourront faire reconnaître les titres de compétences sur lesquels s'appuiera leur carrière au Canada. Elles le méritent. Nous sommes fiers de collaborer avec EDSC pour donner aux nouveaux arrivants la chance d'intégrer le marché du travail dans le domaine qu'ils ont choisi. »

- Merv Hillier, président-directeur général, Centre for Education & Training

La région métropolitaine de recensement de Toronto abrite plus de 350 000 nouveaux arrivants au Canada , soit 36 % de leur nombre total. (Statistique Canada, 2016)

abrite plus de 350 000 nouveaux arrivants au , soit 36 % de leur nombre total. (Statistique Canada, 2016) En 2017, plus de 13 975 nouveaux arrivants ont visité le Centre for Education & Training de Mississauga pour obtenir des renseignements et connaître les centres d'orientation.

pour obtenir des renseignements et connaître les centres d'orientation. Grâce à cet investissement, plus de 1 200 personnes formées à l'étranger recevront des services et pourront faire évaluer et reconnaître leurs titres de compétences. Parmi ces 1 200 personnes :

300 recevront des prêts sur quatre ans;



250 bénéficieront de services d'orientation professionnelle ;



270 pourront faire évaluer leurs titres de compétences (90 % de 300 personnes formées à l'étranger);



240 verront leurs titres de compétences reconnus (80 % de 300 personnes formées à l'étranger);



225 décrocheront un emploi durable dans leur domaine principal ou dans un domaine connexe après avoir suivi le programme.

Les nouveaux immigrants (âgés de 15 à 64 ans) présentent un taux d'emploi plus faible (62,2 %) que les non-immigrants (71,7 %). (Statistique Canada, Recensement de 2016)

Les nouvelles arrivantes issues de minorités visibles présentent un taux de chômage plus élevé (14,4 %) que celui de leurs homologues masculins (10,2 %). (Statistique Canada, Nouveaux arrivants au Canada de 2011 à 2016)

de 2011 à 2016) Le projet de prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers offre jusqu'à 15 000 $ aux bénéficiaires admissibles pour payer les coûts associés à la reconnaissance de leurs titres de compétences et pour obtenir du soutien à l'emploi.

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) vise à améliorer l'intégration sur le marché du travail des nouveaux arrivants formés à l'étranger. Le PRTCE collabore avec les provinces, les territoires et d'autres intervenants - y compris des organismes sans but lucratif, des organismes de réglementation, des établissements d'enseignement postsecondaire, des intervenants sectoriels et des employeurs - et leur fournit des fonds pour la mise en oeuvre de projets. Le programme met l'accent sur trois domaines d'activité :

Simplifier et harmoniser les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Modifications du système de reconnaissance des titres de compétences étrangers : des projets réalisés en collaboration avec des organismes de réglementation et d'autres intervenants qui apportent des changements aux processus et systèmes de reconnaissance des titres de compétences et favorisent l'accélération de ces processus pour les nouveaux arrivants, par exemple des examens nationaux normalisés, des portails d'information centralisés et d'autres processus d'évaluation. Fournir des prêts pour aider à compenser les coûts liés à la reconnaissance des titres de compétences acquis à l'étranger, notamment des services de soutien, ce qui permet aux nouveaux arrivants de mieux naviguer dans les processus de reconnaissance.

Projets de prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers : Surmonter les obstacles financiers associés à la reconnaissance des titres de compétences étrangers est un élément important pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer avec succès dans le marché du travail. Le gouvernement du Canada affecte chaque année 7 millions de dollars au PRTCE afin d'accorder aux nouveaux arrivants des prêts et des services de soutien (p. ex. des consultations professionnelles et des conseils financiers) afin qu'ils puissent surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. En quatre ans, plus de 8 000 nouveaux arrivants qualifiés ont pu tirer profit de 11 projets. Mettre à l'essai les moyens les plus efficaces et efficients d'aider les nouveaux arrivants hautement qualifiés à obtenir leur première expérience de travail au Canada dans leur domaine.

Projet pilote sur l'expérience professionnelle au Canada : Aide les nouveaux arrivants à surmonter l'obstacle que représente le manque d'expérience de travail au Canada et à s'intégrer plus rapidement sur le marché du travail. Le gouvernement du Canada a investi environ 3,5 millions de dollars dans le projet pilote sur l'expérience professionnelle au Canada afin d'aider de nouveaux arrivants hautement qualifiés, dont la moitié sont des femmes, sur une période de 27 mois.

Appel d'énoncés de projets dans le cadre du PRTCE - Innovation et emploi pour nouveaux arrivants qualifiés

Emploi et Développement social Canada a mis fin à l'appel d'énoncés de projets en avril 2019. Les intervenants admissibles (p. ex. des organismes de réglementation, des associations professionnelles et des syndicats) ont soumis des propositions. Cela aboutira à la conception et à la mise en oeuvre de mesures d'aide à l'emploi novatrices pour les nouveaux arrivants hautement qualifiés afin d'améliorer les processus de reconnaissance des titres de compétences acquis à l'étranger ici, au Canada.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 09:30 et diffusé par :