Les cotes de toutes les entreprises en construction résidentielle rendues publiques

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans un souci de protection des consommateurs et d'amélioration de la qualité de la construction, Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière d'annoncer qu'elle rendra publiques les cotes de toutes les entreprises en construction résidentielle qu'elle accrédite. Rappelons qu'en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, une entreprise doit obligatoirement être accréditée par GCR si elle souhaite construire notamment une maison unifamiliale, jumelée ou en rangée ou encore de la copropriété dans un petit bâtiment. Plus précisément, les consommateurs pourront connaître la cote technique ainsi que la cote satisfaction de la clientèle d'une entreprise en consultant le registre des entreprises accréditées. Cette mesure entrera en vigueur le 6 juin prochain et s'inscrit en conformité avec la Politique d'information sur l'entrepreneur, émise par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

«?Le dévoilement des cotes de l'ensemble des entreprises que nous accréditons est en droite ligne avec notre mission qui est de protéger les acheteurs d'une habitation neuve. Le projet d'acquérir une résidence est majeur dans la vie d'une famille. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'en agissant en toute transparence et en soutenant encore plus les consommateurs à faire un choix éclairé, tout le monde s'en trouvera gagnant?», déclare le président-directeur général de GCR, Daniel Laplante.

Un impact certain sur la protection des consommateurs et la qualité de la construction

La divulgation des cotes aura un effet positif sur la qualité de la construction au Québec alors qu'une entreprise aura tout intérêt à améliorer sa cote ou à maintenir l'excellence de celle-ci. D'ailleurs, pour obtenir la meilleure cote technique, soit AA, une entreprise se doit obligatoirement d'avoir mis en place des pratiques d'excellence. Cela consiste à intégrer certaines pratiques qui permettent d'offrir une construction de plus grande qualité aux consommateurs.

Depuis l'arrivée de GCR comme seul plan de garantie obligatoire et la mise en place de l'évaluation des entreprises en construction résidentielle, les entrepreneurs ont cherché à améliorer leurs cotes. C'est précisément l'effet recherché par GCR et c'est pourquoi plusieurs outils ont été mis en place afin d'aider les entrepreneurs à mieux construire : fiches techniques, pratiques d'excellence, Tournée GCR, formations sur les principaux défauts de construction en collaboration avec les associations d'entrepreneurs, etc.

«?En publiant la cote de l'ensemble des entreprises, notre objectif est non seulement d'aider les consommateurs à faire leur choix et ainsi de mieux les protéger, mais aussi de faire en sorte que les entreprises qui construisent bien et qui gèrent bien leur service à la clientèle ressortent positivement du lot. Nous sommes convaincus que cela conduira les entreprises à prioriser la qualité de la construction?», poursuit M. Laplante.

Plusieurs organisations appuient la divulgation des cotes

Également soucieuses de la protection des consommateurs, l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction (ACQC), la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) et le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) appuient la démarche de GCR.

«?La divulgation obligatoire des cotes techniques et de satisfaction de la clientèle est une excellente nouvelle, car elle sera à nos yeux l'une des informations les plus fiables dont les consommateurs pourront disposer. En plus de mieux informer ces derniers, cela devrait inciter les entrepreneurs à compétitionner moins sur le prix et davantage sur la qualité. C'est ce genre d'initiatives qui contribue à améliorer la qualité dans la construction?», déclare le directeur général de l'ACQC, Marc-André Harnois.

«?La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite en Mauricie applaudit cette initiative visant à mettre en valeur les performances des entrepreneurs et à mieux informer les consommateurs. Ces cotes rendront hommage aux efforts des entrepreneurs soucieux de produire des constructions de qualité. L'approche d'amélioration continue et de formation préconisée par GCR au cours des dernières années a grandement contribué à une meilleure qualité de construction résidentielle au Québec. GCR, les entrepreneurs et surtout les acheteurs sont les gagnants de cette approche commune visant la qualité des nouvelles constructions résidentielles au Québec?», déclare le président de la CAVP, Alain Gélinas.

«?La copropriété est, depuis plusieurs années déjà, le mode d'habitation en vogue des grands centres. Instrument de développement urbain, elle permet une plus grande densification et facilite l'accès à la propriété. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles elle connaît une si forte croissance. Le RGCQ salue l'initiative de rendre publique la cote technique ainsi que la cote satisfaction de la clientèle des entreprises en construction résidentielle accréditées par GCR, afin de rendre disponible aux consommateurs ce nouvel outil. Celui-ci permettra sans aucun doute un achat plus éclairé dans ce domaine d'une grande complexité. La divulgation de ces cotes permettra également de souligner la qualité du travail des entrepreneurs et d'améliorer la qualité de la construction au Québec?», déclare le secrétaire général du RGCQ, Yves Joli-Coeur.

À propos des cotes technique et de satisfaction

Au Québec, toute entreprise construisant des bâtiments résidentiels neufs prévus au plan de garantie obligatoire doit être accréditée auprès de GCR et détenir les licences appropriées de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Avec l'arrivée de GCR comme seul plan de garantie obligatoire en 2015, toutes les entreprises accréditées sont cotées, chose qui ne se faisait pas auparavant. Comprises entre AA et D, ces cotes sont établies selon plusieurs critères. La cote technique est basée sur la performance technique de l'entreprise lors des inspections effectuées par GCR. Quant à la cote satisfaction, celle-ci est basée sur son service après-vente, incluant le suivi accordé aux réclamations reconnues par GCR. De plus, il faut savoir qu'elles ont un impact, entre autres, sur les coûts liés aux tarifs d'enregistrement et sur les cibles d'inspection des unités résidentielles. Les cotes sont réévaluées annuellement afin de tenir compte de tout changement concernant l'entreprise.

Dans l'éventualité où une entreprise aurait des questions à propos des cotes qui seront publiées avant la publication officielle le 6 juin 2019, elle est invitée à communiquer avec le service de l'accréditation de GCR.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

