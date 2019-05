/R E P R I S E -- Convocation de presse - Inauguration des nouveaux locaux de l'Office de la protection du consommateur à Saint-Jérôme/





QUÉBEC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur invite les représentants des médias à l'inauguration de ses locaux de Saint-Jérôme, le jeudi 23 mai 2019. L'événement aura lieu en présence de Mmes Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Lucie Lecours, adjointe parlementaire de la ministre de la Justice pour le volet protection des consommateurs, et Marie-Claude Champoux, présidente de l'Office de la protection du consommateur.

Date : Jeudi 23 mai 2019



Heure : 9 h 45



Lieu : Bureau régional de l'Office de la protection du consommateur

500, boul. des Laurentides, bur. 1614 Saint-Jérôme





