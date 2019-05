Les mégadonnées deviennent un nouveau point de croissance du développement du Guizhou





GUIZHOU, Chine, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le comité d'organisation du Big Data Expo 2019 ou Salon chinois international de l'industrie des mégadonnées de 2019, également connu sous le nom de Big Data Expo 2019, se tiendra du 26 au 29 mai à Guiyang, capitale de la province du Guizhou (sud-ouest).

La Big Data Expo 2019 comprendra des activités telles que des dialogues de haut niveau, des forums, des concours, des expositions et d'autres événements hauts en couleur, qui mettront en lumière les dernières innovations et réalisations techniques et fourniront une plateforme internationale pour l'interaction, la présentation et la promotion des sociétés de haute technologie.

En fait, le Guizhou s'est embarqué pour être pionnier dans l'industrie chinoise des mégadonnées depuis 2013.

En 2017, Guiyang a vu s'établir 1200 entreprises de mégadonnées générant un revenu principal de 81,7 milliards RMB. La nouvelle force motrice représentée par l'industrie des mégadonnées a contribué à la croissance économique de Guiyang, insufflant un élan considérable à la croissance économique de Guiyang, dont le taux de croissance s'est classé au premier rang des villes capitales pendant cinq années consécutives.

Depuis 2018, les sociétés de technologie de renommée internationale qui se sont établies dans la zone de développement industriel de haute technologie de Guiyang incluent Intel, Google, Dell, IBM, Baidu, Huawei Cloud et Alibaba. En 2018, le revenu de l'activité principale des entreprises de mégadonnées dans cette zone a atteint 24,18 milliards RMB, enregistrant une augmentation de 26,2 % en glissement annuel.

En fait, le développement de l'industrie des mégadonnées à Guizhou est indissociable du soutien politique du gouvernement central chinois et du gouvernement local.

En janvier 2012, le Conseil d'État chinois a publié plusieurs avis sur la promotion d'un développement économique, social sain et rapide du Guizhou, spécifiant le développement d'industries d'importance stratégique telles que l'industrie électronique et l'industrie des technologies de l'information.

Plusieurs politiques sur l'agencement et la planification des mégadonnées, qui suivait de près la stratégie de développement nationale, ont été introduites en 2014, celles-ci développaient l'orientation sectorielle et la direction du développement.

En 2015, la Guiyang International Big Data Expo 2015 et le Global Big Data Era Guiyang Summit se sont tenus du 26 au 29 mai au Centre international de conférences et d'expositions de Guiyang, marquant ainsi le début de la Big Data Expo. Depuis lors, l'exposition est devenue un événement de mégadonnées annuel axé sur les frontières de l'industrie et la coopération mutuellement bénéfique.

En 2016, le Guizhou a été autorisé à construire la première zone pilote nationale complète des mégadonnées en Chine.

