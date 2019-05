Altasciences dirige une étude sur une thérapie par agent chimique neurotoxique de la phase préclinique à la phase clinique I





Altasciences annonce ce jour avoir été sélectionné par Leidos Health pour orienter et accompagner le développement du peptide RAP-103 en tant que thérapie par agent chimique neurotoxique pour le compte du Medical CBRN Defense Consortium, financé par l'Agence américaine de défense pour la réduction des menaces (DTRA).

Altasciences effectuera les tests d'innocuité requis, toutes les études relatives aux nouveaux médicaments expérimentaux (non-BPL et BPL), les essais cliniques de Phase I requis, et les analyses bio-analytiques associées.

"Les équipes précliniques et cliniques d'Altasciences collaborent avec Leidos Health sur ce programme important. Ensemble, nous avons mis au point un plan pour faire passer le RAP-103 des essais précliniques jusqu'aux essais cliniques en phase précoce. En tant qu'ORC de taille moyenne spécialisée dans une approche souple et novatrice garantissant un développement médicamenteux complet en phase précoce, nous disposons de l'expérience et des équipes nécessaires pour terminer ce programme avec succès, dans les délais impartis et en respectant le budget", déclare Steve Mason, vice-président, opérations sur site, chez Altasciences.

Depuis plus de 25 ans, Altasciences accompagne les commanditaires dans les étapes clefs de leur évolution, avec le but de les aider à prendre des décisions de développement médicamenteux en phase précoce mieux éclairées, plus rapides et plus complètes. Les solutions de services complets d'Altasciences comprennent les tests d'innocuité précliniques, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion des programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion des données, et tous ces services peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des commanditaires.

"Nous avons choisi Altasciences pour sa capacité à nous faire passer d'une étape à l'autre de manière parfaitement fluide. Le fait d'avoir un gestionnaire de programme Altasciences à notre disposition durant toutes les phases est un véritable avantage et garantit une transition et une communication optimales", déclare Dr Vinayaka Kotraiah, responsable de la découverte et des programmes précliniques chez Leidos Health.

