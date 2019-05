Quatre projets pour renforcer la résilience aux changements climatiques dans la région métropolitaine de Montréal





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures vertes aide les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience aux changements climatiques. Cela permet aussi de préserver la santé publique, de protéger l'environnement et de créer une économie axée sur la croissance écologique.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Mme Vicki?May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui des investissements totalisant près de 2,8 millions de dollars pour quatre projets dans le cadre du programme Municipalités pour l'innovation climatique.

À Montréal, le projet Ruelles bleues-vertes vise à diminuer la pression causée par les eaux de pluie sur les infrastructures municipales dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le réseau de drainage souterrain de la ville n'a pas été conçu pour faire face aux événements pluvieux extrêmes qui sont plus fréquents, ce qui occasionne des débordements et des inondations. Les travaux visent à débrancher des drains de toitures pour détourner les eaux vers les ruelles en plus de planter des végétaux.

De son côté, la Ville de Boucherville construit un nouveau stationnement incitatif écoresponsable de 230 places à l'angle du boulevard de Montarville et de la route 132 Est pour faciliter et encourager l'utilisation des modes de transports alternatifs, innovants et collectifs. De plus, ce stationnement favorisera un transfert modal (auto solo-bus) lors des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine prévus d'ici 2 ans.

La Ville de Laval pourra procéder à des interventions de déminéralisation et planter plus de 7 000 végétaux pour favoriser une baisse de la température ambiante, réduire les effets des îlots de chaleur urbains et ainsi, aider à protéger les populations vulnérables.

Finalement, la Ville de Beloeil fera l'intégration d'infrastructures vertes dans le réaménagement majeur de la rue Duvernay afin de favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie dans le sol, de lutter contre la chaleur ambiante et de revitaliser l'artère commerciale. Les travaux incluent la plantation de 200 arbres et l'installation de mobilier urbain ainsi que de deux bornes de recharge pour véhicules électriques et de supports pour vélos pour promouvoir les déplacements écologiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Notre gouvernement est déterminé à investir dans des projets qui appuient les municipalités dans la planification, la construction et l'entretien des infrastructures de manière plus stratégique et durable en réponse aux impacts des changements climatiques. C'est grâce à des partenariats comme celui que nous avons établi avec la FCM que nous doterons notre pays des meilleures infrastructures du 21e siècle modernes, vertes et résilientes. Les investissements que nous annonçons aujourd'hui dans la région métropolitaine de Montréal permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribueront à bâtir une classe moyenne forte et saine. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos gouvernements municipaux luttent sur le terrain contre les changements climatiques. C'est donc dire à quel point il est crucial d'agir sur le terrain. Les municipalités de toutes les tailles appliquent des solutions vertes qui peuvent être reproduites et élargies à grande échelle dans toutes les régions du pays pour avoir le plus grand effet possible. L'annonce d'aujourd'hui montre exactement cela : des ordres de gouvernement qui travaillent ensemble pour améliorer la vie des Canadiens. »

Mme Vicki-May Hamm, présidente de la FCM

Le programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) aide les municipalités et leurs partenaires au moyen de financement, de formation et de partage d'informations. Il est conçu pour aider les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s'adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, le MIC est un programme quinquennal de 75 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada .

. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes, dans les infrastructures sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes, dans les infrastructures sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans des collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures vertes, ce qui comprend 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

