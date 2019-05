iTradeNetwork partagera ses perspectives sur la blockchain « Visionary to the Point of Lunacy » à l'occasion d'événements industriels de premier plan en juin





DUBLIN, Californie, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTradeNetwork, le fournisseur mondial de logiciels leader pour la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires et des boissons, est ravi de prononcer deux discours liminaires sur la simplicité de concevoir et mettre en oeuvre des chaînes d'approvisionnement alimentaires plus sûres, plus intelligentes et plus fiables devant des acteurs de cette industrie en juin.



Guy Hopkins, vice?président du développement des produits, présentera « "?Visionary to the Point of Lunacy ": Making the Complex Simple for Food & Beverage Blockchains » (Visionnaire jusqu'à la folie : rendre simple ce qui est complexe pour les blockchains de l'industrie des produits alimentaires et des boissons ») à l' eft Supply Chain Summit à Atlanta du 10 au 12 juin et au Blockchain Summit à Londres les 26 et 27 juin. Ces deux événements réunissent des stratèges et des cadres pour discuter des défis et opportunités actuels sur la chaîne d'approvisionnement, et M. Hopkins apportera des idées utiles à la conversation en expliquant comment l'approche d'iTradeNetwork se fraye un chemin dans le brouillard entourant la blockchain pour les produits alimentaires, en en faisant aujourd'hui un outil pratique, utile et transformationnel pour les entreprises suffisamment ambitieuses pour ouvrir la voie à un système alimentaire plus fiable.

Ces deux événements constituent la dernière série de conférences d'iTradeNetwork sur la création de chaînes d'approvisionnement des produits alimentaires et des boissons plus sûres, plus intelligentes et plus fiables, dont la plus récente a été la présentation d'iTrade au D3 Retail Supply Chain Summit à New York. Lors de cet événement, Nathan Romney, vice?président principal de la gestion des produits et de l'aide à la vente d'iTrade, a souligné la facilité avec laquelle la blockchain peut être mise en oeuvre pour résoudre les véritables défis des flux de travail de la chaîne d'approvisionnement et proposer des idées étonnantes.

Pour en savoir plus sur iTradeNetwork, les salons et les conférences à venir, ainsi que les dernières séries d'innovation, y compris iTrade Blockchain, veuillez consulter le site : www.itradenetwork.com

