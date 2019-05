GAC Motor International Limited ouvre ses portes à Hong Kong, ouvrant la voie à une nouvelle expansion mondiale de sa marque





HONG KONG, 22 mai 2019 /CNW/ - GAC Motor, premier constructeur automobile chinois, a organisé, le 21 mai, une cérémonie pour célébrer l'ouverture de GAC Motor International Limited à Hong Kong. La cérémonie s'est déroulée en présence d'invités de marque du gouvernement, de dirigeants du GAC Group et de GAC Motor, de partenaires commerciaux et de représentants des médias internationaux.

GAC Motor International Limited est une filiale en propriété exclusive de GAC Motor à Hong Kong qui servira de plateforme à GAC Motor pour les capitaux, les talents et les investissements, qui optimisera le processus de facturation et de paiement et qui travaillera avec les institutions financières pour fournir un service de gestion des stocks aux concessionnaires internationaux. En faisant de Hong Kong sa plaque tournante, la société fera progresser ses activités commerciales avec des partenaires internationaux et permettra à GAC Motor de devenir un joueur plus important au sein de l'industrie automobile mondiale.

« En tant que port franc mondial et centre financier international, Hong Kong offre des avantages uniques dans l'environnement économique et commercial ainsi qu'une culture ouverte et tolérante. Il s'agit donc du portail parfait pour relier GAC Motor et le monde. Le lancement officiel de GAC Motor International Limited est une étape cruciale qui montre comment nous allons faire de Hong Kong notre plaque tournante régionale et faire avancer notre développement à l'échelle internationale », a souligné YU Jun, président de GAC Motor.

Entrée sur le marché mondial en 2013, la société GAC Motor est maintenant établie dans 16 pays avec des filiales aux États-Unis et en Russie. La société a vu ses ventes à l'étranger augmenter de 69 % en 2018 et a progressivement commencé à vendre ses produits sur les marchés plus matures des pays développés tout en couvrant les marchés émergents.

En ce qui a trait à la construction de l'image de marque, GAC Motor affiche également un bon rendement. Nommé « meilleure marque chinoise de voitures » dans plusieurs marchés étrangers, GAC Motor est la marque automobile chinoise la plus vendue au Koweït, au Bahreïn et au Nigeria. La société se classe aussi parmi les 100 plus grandes marques mondiales en 2018 selon Brand Finance.

GAC Motor a maintenu une bonne dynamique de développement sur le marché international. Au Moyen-Orient, la société a ouvert des points de vente et de service dans neuf pays, dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La société a récemment lancé ses modèles vedettes GS3 et GA4 sur le marché koweïtien et a célébré le lancement de ses nouveaux modèles au Qatar ce mois-ci. En Asie du Sud-Est, la société GAC Motor est officiellement entrée sur le marché philippin en présence du président des Philippines. La marque et les produits sont prisés par les consommateurs de ce pays. Parallèlement, GAC Motor a également fait son entrée sur le marché bolivien, ajoutant une nouvelle succursale au marché sud-américain.

En 2019, GAC Motor a participé à différents salons internationaux de l'automobile aux États-Unis, au Koweït et en Russie, et est retournée au National Automobile Dealers Association Show (NADA Show) des États-Unis, attirant l'attention des médias, des concessionnaires et des consommateurs mondiaux. La société prévoit également d'entrer sur le marché russe plus tard cette année.

GAC Motor prévoit exploiter ses activités dans 25 pays en 2019, en mettant l'accent sur la planification synchronisée des produits, la recherche et le développement à l'échelle mondiale ainsi que l'amélioration de la qualité des produits. Grâce à une excellente qualité, des conceptions de pointe et un service attentionné, le constructeur automobile continuera à démontrer la force de la marque auprès de ses clients du monde entier.

Face à la croissance des activités à l'étranger, GAC Motor International Limited offre aux distributeurs une plateforme plus efficace et pratique pour la planification des ressources, l'optimisation des processus et la gestion des fonds, approfondissant le partenariat avec les concessionnaires étrangers et établissant ainsi une base solide pour le développement de qualité de GAC Motor dans les marchés étrangers.

« En tirant pleinement parti des politiques, de l'environnement, des conditions et de la base de l'industrie dans la grande région de la baie Guangdong-Hong Kong-Macao, nous établirons le caractère concurrentiel de la marque à l'échelle mondiale, renforcerons notre réseau commercial mondial et accélérerons le processus d'internationalisation de notre marque », a déclaré YU Jun.

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe au 202e rang parmi les sociétés figurant sur la liste Fortune Global 500. La société développe et fabrique des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis six années consécutives dans l'Initial Quality StudySM (IQS) China de J.D. Power en Asie-Pacifique, prouvant la place centrale que la société accorde à la qualité dans sa stratégie, et ce à tous les niveaux : recherche et développement, fabrication, chaîne logistique, ventes et services.

