SNC-Lavalin s'engage à soutenir financièrement la recherche et à créer un fonds de bourses d'études à Polytechnique Montréal





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin est heureuse d'annoncer qu'elle fournira un soutien philanthropique de 500 000 $ sur une période de 10 ans à la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, au profit de la Chaire de recherche en gestion de projets internationaux de Polytechnique et du fonds de bourses SNC-Lavalin.

La Chaire de recherche Jarislowsky SNC-Lavalin en gestion de projets internationaux met l'accent sur un programme multidisciplinaire de formation et de recherche, qui considère les processus, les méthodes de calcul et les systèmes d'information servant à planifier et à surveiller les projets d'ingénierie hautement techniques et complexes.

Depuis mars 2015, la Bourse de maîtrise SNC-Lavalin est accordée annuellement à un étudiant canadien souhaitant effectuer des recherches relativement à l'une des disciplines sur lesquelles se penche la Chaire, plus précisément dans le secteur des services d'ingénierie ou le secteur de la construction.

« En tant que chef de file mondial en matière d'ingénierie et de services-conseils en gestion de projet, notre travail a une incidence sur des centaines de collectivités partout dans le monde. Nous avons un rôle à jouer dans le développement de la prochaine génération d'ingénieurs, et cette contribution nous permettra de remplir cette mission », a déclaré Erik Ryan, Vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin.

« Applaudies par l'industrie, les activités de formation et de recherche de la Chaire ont permis la formation de chercheurs et d'ingénieurs qui jouent un rôle de premier plan dans la planification des projets partout sur la planète, comme en témoignent le très haut taux de placement et la qualité des emplois décrochés par nos diplômés. L'appui philanthropique de SNC-Lavalin nous permettra de poursuivre cette initiative des plus porteuses », a souligné François Bertrand, directeur général adjoint de Polytechnique Montréal et directeur de la formation et de la recherche.

Le don servira aussi à créer un Fonds capitalisé grâce auquel seront remises, de façon pérenne, les nouvelles Bourses SNC-Lavalin offertes dans le cadre du programme des bourses de stages industriels de Polytechnique Montréal.

« Nous nous réjouissons de la concrétisation de ce projet philanthropique qui soutiendra tant la recherche de pointe que la formation et qui apportera un appui majeur à la communauté scientifique et à la relève en génie », a souligné Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.

SNC-Lavalin a également pris le même engagement à l'égard de l'Université de Waterloo. Les fonds seront réservés pour son programme d'éducation et de recherche en ingénierie pendant les dix prochaines années. De plus, le service Ingénierie, conception et gestion de projet de SNC-Lavalin au Royaume-Uni a commandité la nomination de Paul Theron, de l'Université Cranfield, au titre de Professeur Atkins-Cranfield en systèmes et processus d'ingénierie cybersécurisés.

L'approche de SNC-Lavalin en matière de dons et de commandites vise à appuyer les idées et les initiatives qui ont le potentiel de stimuler le progrès et de bâtir l'avenir. Son objectif est d'avoir une incidence positive sur les collectivités, l'apprentissage et l'innovation.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire, de l'énergie propre et des ressources. www.snclavalin.com

