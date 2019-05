Fonds de secours pour les victimes des inondations au Québec - Kheng Ly et plusieurs partenaires du Groupe Brivia remettent 30 000 $ à la Croix-Rouge canadienne





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - M. Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia, une société montréalaise d'investissement et de développement immobilier en forte croissance, et plusieurs partenaires des projets actuels du Groupe Brivia se sont regroupés pour remettre 30 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les collectivités affectées par les crues printanières que connaissent certaines régions du Québec depuis quelques semaines.

« Mes partenaires et moi souhaitons exprimer notre soutien aux citoyennes et citoyens du Québec directement affectés par les inondations printanières. Nous sommes fiers de soutenir les efforts réalisés par la Croix-Rouge canadienne et de pouvoir aider les personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. », a déclaré Kheng Ly.

Ce don permettra de venir en aide à des personnes, à des familles et à des communautés touchées par les inondations en offrant des secours immédiats tels que nourriture, aide à l'hébergement, vêtements, soutien moral et répit financier. En effet, les familles inscrites auprès de la Croix-Rouge canadiennes et admissibles pourront recevoir une aide financière de 600 $.

Parmi les partenaires du Groupe Brivia qui ont répondu à l'invitation de M. Ly, mentionnons le Groupe TG Beco, le Groupe Tianqing Investment, Aliments Kim Phat, le Groupe Tianco ainsi que Bolduc et Bolduc. Ces entreprises sont des partenaires des projets YUL Condominiums, QuinzeCent, 1 Square Phillips, Stanbrooke, Pierrefonds (Rive Boisé) et Condos LB9 (Québec).

Rappelons qu'au printemps 2017, YUL Condominiums, dont monsieur Ly est également le président et chef de la direction, et 11 organismes de la communauté asiatique québécoise s'étaient mobilisés pour la même cause, en mettant sur pied une levée de fonds permettant de remettre 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

À propos du Groupe Brivia

Fondé à Montréal en 2000, le Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement.

