FDB publie, en français canadien, ses connaissances étoffées sur les médicaments

FDB (First Databank, Inc.), le fournisseur principal de connaissances sur les médicaments et équipements médicaux qui permettent aux professionnels de la santé de prendre des décisions précises, a annoncé aujourd'hui le lancement de FDB MedKnowledgetm Canada, une solution qui inclut, en français canadien, un contenu supplémentaire à destination des cliniciens et qui rend possible le développement d'applications bilingues pour une utilisation sans danger des médicaments dans diverses applications de soins de santé. La population francophone au Canada est estimée à 21 % sur l'ensemble du pays, et s'élève à 95 % au Québec : l'inclusion du français canadien est donc requise dans le cadre d'opération de soutien aux initiatives technologiques de l'information liées à la santé publique et qui recourent à un contenu sur les médicaments au sein de systèmes d'information qui servent le Québec et d'autres régions francophones.

Le contenu étoffé, en français canadien, englobe dorénavant les modules sur les posologies et les précautions relatives aux médicaments pour les patients gériatriques et pédiatriques, ainsi que pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. Le contenu propose également des examens cliniques relatifs aux interactions entre médicaments, par le biais de monographies professionnelles plus détaillées sur les interactions médicamenteuses, conférant ainsi des informations exploitables dans les processus de décision clinique.

En 2016, FDB avait déjà lancé, en français canadien, un contenu d'informations descriptives sur les médicaments incluant noms de médicaments, formes posologiques et voies d'administrations; FDB avait également proposé un soutien à la décision clinique en matière d'interactions entre médicaments et allergies, ainsi que des techniques permettant de vérifier l'existence de traitements en double. Grâce à ce contenu étoffé orienté clinicien, les développeurs de systèmes de l'information pourront programmer une structure unique de base de données à partir des connaissances FDB, assurant ainsi une cohérence de fonctionnalité des applications de santé dédiées, en anglais et en français, au marché canadien.

« Pendant plus de 30 ans, nos clients canadiens ont accordé leur confiance à FDB et au contenu sur les médicaments proposé en soutien à leurs applications informatiques en matière de soins de santé, » indique Chuck Tuchinda, docteur en médecine, maître en administration des affaires et président de FDB. « Grâce au contenu clinique supplémentaire maintenant déployé en français canadien, nous avons renforcé notre engagement à servir nos clients sur ce marché, pour assurer qu'aucun facteur ne puisse limiter la création d'applications bilingues, et garantir une administration optimale des médicaments dans l'ensemble du système de santé. »

FDB MedKnowledge Canada est la source d'informations sur les médicaments la plus largement utilisée, au plus proche du patient, de toute l'industrie de la santé. Cette solution, qui inclut les médicaments et les produits de santé naturels approuvés par Santé Canada, allie informations descriptives de médicaments et identifiants uniques à un vaste arsenal de modules de soutien à la décision clinique. FDB MedKnowledge Canada permet aux pharmaciens, médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé d'éviter les erreurs de médication, de prévenir les événements iatrogènes médicamenteux, de réduire les dépenses liées aux médicaments et d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.

Pour en savoir plus sur ces solutions et d'autres solutions FDB, consultez notre nouveau site pour le Canada, disponible en versions anglaise et française, et discutez avec un membre de l'équipe FDB à notre stand nº 43 lors de la prochaine conférence eHealth, du 26 au 29 mai 2019, à Toronto, dans l'Ontario.

À propos de First Databank

FDB est le fournisseur principal de connaissances sur les médicaments et équipements médicaux qui permettent aux professionnels de la santé de prendre des décisions précises. Avec des milliers de clients dans le monde entier, la société FDB aide ses partenaires développeurs de systèmes d'information à livrer des solutions précieuses, utiles et différenciées. Nous proposons plus de quatre décennies d'expérience dans le domaine de la transformation de connaissances médicales en solutions exploitables, ciblées et efficaces qui favorisent l'amélioration de la sécurité des patients, de l'efficacité opérationnelle et des résultats des services de santé. Pour en savoir plus sur les solutions et services que nous proposons, rendez-vous sur notre site www.fdbhealth.com ou bien suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

À propos de Hearst Health

Le réseau Hearst Health inclut FDB (First Databank), Zynx Health, MCG, Homecare Homebase, MedHOK et Hearst Health Ventures (www.hearsthealth.com). Hearst détient également une participation minoritaire dans M2Gen, société spécialisée dans la médecine de précision et dans l'analyse de données en oncologie. La mission de Hearst Health consiste à accompagner, par la remise d'informations vitales, tous les acteurs impliqués dans les étapes de soins les plus importantes du voyage de santé d'un individu. Chaque année aux États-Unis, les conseils de Hearst Health en matière de soins atteignent 85 % des patients en sortie d'hôpital et 205 millions d'assurés, et sont appliqués lors de 77 millions de visites et soins à domicile ainsi que lors de la prescription de 3,2 milliards d'ordonnances.

© 2019. First Databank, Inc. fait partie intégrante du réseau Hearst Health. Toutes les marques de commerce mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

