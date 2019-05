Le personnel dénonce la surcharge de travail permanente au CHSLD Pierre-Joseph-Triest





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des dizaines de travailleuses et travailleurs se sont rassemblés ce midi devant le CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour dénoncer la surcharge de travail constante qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Ils exigent que l'employeur ajoute du personnel pour parvenir à répondre aux besoins des résident-es.

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSN intervient depuis le début 2019 auprès de l'employeur pour dénoncer la surcharge de travail du personnel. Dès le 10 janvier dernier, le syndicat a déposé un grief pour dénoncer le fardeau de tâches. Cette surcharge est vécue par le personnel de l'ensemble des quarts de travail (jour, soir, nuit). Plutôt que d'ajouter du personnel pour répondre aux besoins des résident-es, l'employeur déplace le personnel d'un quart à l'autre, ne faisant que déstabiliser les équipes.

«?Au CHSLD Pierre-Joseph-Triest, on est face à un cas évident de surcharge de travail qui montre bien qu'on est loin d'avoir réglé la crise dans le réseau. Le manque de personnel est un cercle vicieux. Cela épuise les gens qui sont sur les étages et vient chambouler le quotidien des résident-es. C'est pour que l'employeur passe à l'action et embauche du personnel que nous manifestons ce midi?», explique Marc Cuconati, président du syndicat.

