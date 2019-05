Les remarquables éducateurs du Canada inspirent la prochaine génération d'innovateurs audacieux





Le premier ministre rend hommage aux meilleurs éducateurs de partout au pays

OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Chaque jour, les enseignants canadiens donnent aux jeunes les moyens de façonner l'avenir. Ils favorisent une culture de la curiosité au pays et contribuent à créer un environnement où les jeunes sont incités à réfléchir, à remettre les hypothèses en doute, et à rêver grand.

Aujourd'hui, le premier ministre a remis à 69 des éducateurs les plus inspirants et novateurs du Canada les plus grands honneurs au pays pour l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et l'excellence en éducation de la petite enfance. Ces hommes et femmes d'exception sont une source d'inspiration pour leurs élèves qui acquièrent grâce à eux le savoir et les compétences dont ils auront besoin pour réussir.

C'est le 25e anniversaire des Prix du Premier ministre, lesquels reconnaissent des Canadiens qui travaillent d'arrache-pied afin d'offrir à la prochaine génération le meilleur départ qui soit dans la vie. Chaque lauréat utilise une approche unique en matière d'éducation qui permet de motiver tant les jeunes Canadiens que des collègues enseignants à atteindre leur plein potentiel.

Les lauréats à l'échelle nationale seront honorés lors d'une cérémonie de remise de prix en compagnie du premier ministre le 28 mai 2019. Cet événement sera diffusé en direct à compter de 16 h 15 (heure de l'Est) sur la page Facebook Innovation canadienne.

Citations

« Félicitations aux éducateurs exceptionnels du Canada, qui mettent les élèves au défi de viser plus haut, de travailler plus fort et de voir plus grand, tout en leur insufflant une passion pour l'apprentissage qui durera toute une vie. Aujourd'hui plus que jamais, les élèves tirent profit des compétences numériques, de la pensée critique et de la capacité à résoudre des problèmes de façon créative. Grâce à nos enseignants, les conditions sont réunies pour assurer la réussite des jeunes Canadiens dans les emplois de demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Bravo à ces extraordinaires enseignants qui inspirent chaque jour la prochaine génération à rêver grand. Ils transmettent aux jeunes Canadiens les compétences dont ils auront besoin pour réaliser leurs rêves. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

Les faits en bref

