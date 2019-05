Magnet360, l'activité Salesforce de Mindtree est nommée « Leader » par le cabinet ISG dans la catégorie des services professionnels orientés vers Sales Cloud et Service Cloud de Salesforce





L'entreprise est reconnue pour ses solutions et ses accélérateurs destinés aux secteurs des produits de consommation emballés et de la vente au détail, de la fabrication, des services financiers et des soins de santé

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Magnet360 , l'activité Salesforce de Mindtree a été nommée « leader » dans la catégorie des services professionnels orientés vers Sales Cloud et Service Cloud de Salesforce aux États-Unis, dans le rapport ISG Provider Lenstm portant sur l'écosystème Salesforce. Cette reconnaissance est attribuée à notre investissement permanent dans les solutions Salesforce, ainsi qu'à notre capacité d'appliquer l'expertise Salesforce à un large éventail de secteurs.

Le rapport ISG Provider Lens sur l'écosystème Salesforce passe au crible les prestataires de services qui offrent des capacités englobant les aspects d'intégration de système d'un projet pour les clients Salesforce. Ce rapport est axé sur les entreprises qui utilisent Sales Cloud et Service Cloud de Salesforce.

« La complexité des environnements technologiques des grandes entreprises, notamment des systèmes existants, pose des défis aux entreprises désireuses de tirer le meilleur parti de leur investissement dans les clouds Salesforce », a déclaré Matt Meents, PDG de Magnet360. « Cette reconnaissance que nous accorde ISG reflète les investissements que nous réalisons depuis de nombreuses années pour aider nos clients à exploiter tout le potentiel de la plate-forme Salesforce afin de transformer leurs entreprises. »

Le rapport d'ISG mentionne les atouts de Magnet360 dans les domaines suivants :

Solutions industrielles et accélérateurs : Magnet360 propose plusieurs solutions industrielles, notamment des offres destinées aux biens de consommation emballés et à la vente au détail, à la fabrication (y compris aux aspects liés à l'IdO), aux services financiers (où elle met l'accent sur l'assurance et les partenaires avec Duck Creek) et à la solution « Patient Engage » pour les soins de santé. Connected Manufacturing de Magnet360 apporte une solution solide pour Service Cloud qui a grandement recours aux aspects de l'IdO.

« Les clients Salesforce recherchent des partenaires à même de prendre en charge des implémentations sur plusieurs clouds, qui requièrent un modèle d'approvisionnement bien développé pour réussir », a déclaré Jan Erik Aase, directeur et analyste principal chez ISG. « Grâce à son activité Magnet360, Mindtree est en mesure de combiner ses 15 ans d'expertise Salesforce avec la capacité d'assurer les intégrations dans d'autres ensembles technologiques et de les positionner comme un partenaire de premier plan dans l'écosystème Salesforce complexe. »

La série de rapports du quadrant ISG Provider Lenstm apporte des informations précieuses sur les capacités des prestataires de services, en s'appuyant sur la méthodologie unique d'ISG, laquelle allie la recherche empirique et l'analyse du marché, toutes deux fondées sur les données, avec les expériences de travail réelles et les observations faites par l'équipe mondiale de conseillers d'ISG.

Pour en savoir plus sur Magnet360, rendez-vous sur : https://www.magnet360.com/

Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud et autres noms mentionnés sont des marques commerciales de Salesforce.com, inc.

