Invitation aux médias - Manifestation du personnel contre la surcharge de travail au CHSLD Pierre-Joseph-Triest





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des dizaines de travailleuses et travailleurs affiliées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) se rassembleront ce midi devant le CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour dénoncer la surcharge de travail constante qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Les préposé-es aux bénéficiaires sont actuellement épuisés après des mois à intervenir auprès de leur employeur pour lui demander d'agir face au manque de personnel.

Lors de cette action, des représentant-es seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Quoi?? Manifestation pour dénoncer la surcharge de travail du personnel

Quand?? Le 21 mai 2019 à 12 h 30

Où?? CHSLD Pierre-Joseph-Triest, 4900 Boulevard Lapointe, Montréal, QC H1K 4W9

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

