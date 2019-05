Héroux-Devtek conclut une entente portant sur l'approvisionnement des trains d'atterrissage pour le programme Boeing F/A-18, qui comprendra également l'approvionnement du programme Boeing Advanced F-15, les pièces de rechange et les services





LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), chef de file international dans la fabrication de systèmes de trains d'atterrissage et de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'entente précédemment annoncée portant sur la fourniture des trains d'atterrissage principaux pour les avions F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler de Boeing, dont l'étendue a été élargie pour inclure la fabrication du train d'atterrissage avant et des trains principaux pour le programme d'avion Advanced F?15 de Boeing. Cette entente élargie d'une durée de cinq ans comprend également la fourniture de pièces de rechange et de services après-vente pour ces deux programmes d'aviation de défense.

L'entente d'approvisionnement initiale, annoncée le 17 juillet 2018 au salon aéronautique de Farnborough, prévoyait la fabrication et l'assemblage des trains d'atterrissage principaux et des contrefiches latérales pour les F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler de Boeing, dont les premières livraisons étaient prévues au troisième trimestre de 2020. L'entente élargie, qui suit le principe « prestations indéterminées/quantités indéterminées », comprend désormais la fourniture de pièces de rechange et de services après-vente relativement à ces trains d'atterrissage. De plus, elle inclut la fabrication et l'assemblage des trains d'atterrissage avant et principaux pour les avions de combat F-15 de Boeing ainsi que les pièces de rechange et services après?vente. Les premières livraisons sont attendues au début de 2023.

« La conclusion de cette entente représente un gain important pour Héroux-Devtek. Le fait de devenir un fournisseur clé de Boeing pour deux programmes d'aviation de défense supplémentaires témoigne de la solidité de la relation de longue date que nous entretenons avec la compagnie aérospatiale la plus importante du monde, a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. Nous sommes ravis d'avoir élargi l'étendue de l'entente initiale pour y inclure les pièces de rechange et les services après-vente, ce qui nous permet d'accroître davantage la valeur de notre entreprise. »

« Soulignant le 100e anniversaire de notre partenariat avec le Canada, ce sont des contrats comme celui-là qui nous permettent de poursuivre la transmission de notre héritage pour les années à venir, a affirmé Roger Schallom, cadre supérieur, Partenariats stratégiques internationaux, Canada de Boeing. Au cours de la dernière année, Héroux?Devtek Inc. a démontré qu'elle possède l'expérience et la capacité de livrer des pièces et services de qualité desquels dépendent nos clients des F/A-18E/F et E/A-18G, ce qui a mené à l'élargissement de l'entente pour y inclure le programme F-15. »

Cette entente, incluant l'entente élargie, peut satisfaire aux exigences actuelles et futures découlant de la Politique des retombées industrielles et technologiques qui s'applique au projet de capacité future en matière d'avions de chasse du Canada, projet pour lequel le F/A-18 Super Hornet issu de la troisième tranche de production (bloc 3) de Boeing entend livrer concurrence.

Au sujet du programme Advanced F15

Doté des plus récentes mises à jour technologiques, le Advanced F-15 est à ce jour l'avion multirôles ayant la plus grande capacité, les meilleures chances de survie et la plus forte résistance de sa catégorie. Il provient de la famille d'avions F-15 éprouvés en combat, qui est l'épine dorsale des armées de l'air partout dans le monde. Le Advanced F-15 représente la solution de combat multirôle à faible risque et abordable encore inégalée sur les plans de la charge utile, de la performance et de la persistance.

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation et l'entretien de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques de commandes de vol, de vis à billes sur mesure et de composantes critiques, destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième entreprise de trains d'atterrissage en importance au monde, assurant l'approvisionnement des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont près de la moitié aux États-Unis. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec, la Société possède des installations dans la région métropolitaine de Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, à Cambridge et à Toronto, en Ontario, à Springfield et à Strongsville, en Ohio, à Wichita, au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia, au Michigan, à Runcorn, à Nottingham et à Bolton, au Royaume-Uni, ainsi qu'à Madrid et à Séville, en Espagne.

