Emerald Health Therapeutics tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du premier trimestre 2019 le 31 mai prochain





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX : EMHTF) tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2019 le vendredi 31 mai 2019, à 10h30. ET. Le 31 mai, la Société publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2019, après la fermeture des marchés le jeudi 30 mai 2019.



Pour accéder à la diffusion audio, veuillez composer le (866) 652-5200 ou via Internet à l'adresse : https://services.choruscall.com/links/emhtf190530.html. Une version archivée de la présentation sera disponible pendant 90 jours, dans la rubrique « Investisseurs » du site Web d'Emerald : https://ir.emeraldhealth.ca/events-and-presentations.

À propos d'Emerald Health Therapeutics

Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien autorisé de cannabis. Sa filiale commune, Pure Sunfarms, dont elle est propriétaire à 50 %, est autorisée à cultiver et a entièrement planter la première de ses deux serres de 102 193 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés). La capacité de chaque serre est estimée à plus de 75 000 kg de cannabis annuellement. Verdélite, l'exploitation d'Emerald à Saint-Eustache au Québec, achève la construction de ses infrastructures de production intérieure de 8 175 mètres carrés (88 000 pieds carrés) et a augmenté graduellement la production. Emerald a contracté pour environ 1 000 acres de chanvre entre 2019 et 2022 dans le but d'extraire du cannabidiol (CBD) à faible coût. Emerald a sécurisé des partenariats stratégiques exclusifs pour l'extraction à grande échelle et l'encapsulation molle, ainsi qu'une technologie exclusive pour améliorer la biodisponibilité des cannabinoïdes. Son équipe possède une vaste expérience dans le domaine des sciences biologiques, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et de la commercialisation, et se concentre sur le développement de produits de cannabis exclusifs à valeur ajoutée pour les clients médicaux et les produits destinés aux adultes.

Emerald fait partie du groupe Emerald Health group, qui représente une large gamme d'entreprises qui se concentrent sur le développement de produits pharmaceutiques, botaniques et nutraceutiques visant à procurer des avantages sur le plan de la santé et du bien-être, en interagissant avec le système endocannabinoïde du corps humain.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.emeraldhealth.ca ou contacter :

Rob Hill, Directeur financier

(800) 757 3536, poste n° 5

Relations avec les investisseurs d'Emerald

(800) 757 3536, poste n° 5

invest@emeraldhealth.ca

Ni la Bourse de croissance TSX, ni sa réglementation des fournisseurs de services (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte la responsabilité pour la justesse ou l'exactitude de ce communiqué.



Avertissement concernant les déclarations prospectives : Certaines déclarations effectuées dans ce communiqué de presse ne constituent pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations prospectives pouvant faire l'objet de risques importants, d'incertitudes et de présomptions générales et particulières. Il est donc possible que les résultats ou les événements réels soient considérablement différents des attentes exprimées de façon explicite ou non dans ces déclarations. Parmi les déclarations visées, on compte la capacité de production et de traitement des diverses installations, l'expansion des installations, la légalisation d'un éventail plus large de produits à base de cannabis, la vente de ces produits, la construction et l'exploitation d'un laboratoire, la réception de commandes de chanvre et les coûts de production anticipés.



Nous ne pouvons garantir la réalisation de ces déclarations, et les lecteurs ne doivent pas s'y fier indûment. Les déclarations prospectives présentent des risques et des incertitudes relativement, entre autres, aux modifications apportées aux lois et aux règlements, au changement de gouvernement, au défaut d'obtenir des approbations réglementaires, au défaut d'obtenir le financement nécessaire, aux résultats des activités de production et de vente, aux résultats de recherche scientifique, aux modifications réglementaires, aux modifications dans les prix et les coûts des intrants, à la demande de main-d'oeuvre, à la demande de produits, au défaut des contreparties de remplir leurs obligations contractuelles ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle et dans d'autres documents réglementaires de la Société. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date de la publication. Les déclarations prospectives sont présentées afin de fournir des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction, et pour permettre aux investisseurs et aux autres intervenants de mieux comprendre nos prévisions quant à notre environnement opérationnel. Il est à noter que ces renseignements pourraient ne pas être adaptés à d'autres fins. La Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser les déclarations en fonction de nouvelles circonstances ou d'événements inattendus le cas échéant, sauf si la loi l'exige.

