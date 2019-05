Whirlpool Canada remporte le prix Constance dans l'excellence - ENERGY STAR 2019 décerné par Ressources naturelles Canada





MISSISSAUGA, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Whirlpool Canada a remporté le prix Constance dans l'excellence ENERGY STAR® 2019 décerné par Ressources naturelles Canada (RNCan). Whirlpool Corporation fait preuve de gérance de l'environnement depuis plusieurs années.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement de fabriquer des produits efficaces et performants qui permettent aux consommateurs d'économiser de l'argent et qui ont un impact positif sur l'environnement », affirme Gary Power, vice-président et directeur général de Whirlpool Canada. « Nous sommes ravis d'être le lauréat du prix Constance dans l'excellence encore cette année ».

Ce prix récompense une organisation ayant maintenu ou dépassé ses réalisations et son degré d'engagement à l'égard d'ENERGY STAR par rapport aux années précédentes. Il s'agit du quatorzième prix ENERGY STAR remporté par Whirlpool Canada: 3 prix Constance dans l'excellence, 1 prix Participant de l'année et 10 prix Fabricant de l'année.

« Investir dans l'efficacité énergétique de nos maisons et immeubles est l'un des moyens les plus simples de combattre les changements climatiques tout en procurant des avantages sociaux et économiques concrets pour les Canadiens » a déclaré l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada. « Je félicite Whirlpool Canada pour son engagement continu envers l'amélioration de l'efficacité énergétique au Canada ».

En 2018, Whirlpool Canada a vendu plus d'un demi-million de produits certifiés ENERGY STAR. Ses principaux accomplissements dans le cadre de la gérance environnementale sont les suivants:

De nouveaux modèles de laveuses avec connexion sans fil Whirlpool® et Maytag® avec pompes à rendement amélioré et des configurations de sécheuses à condensation

Les nouveaux appareils électroménagers de toutes marques et catégories sont connectés avec applications mobiles

L'outil de recherche d'électroménager de Whirlpool® et Maytag® a permis aux consommateurs de choisir de nouveaux produits écoénergétiques

À propos de Whirlpool Canada

Whirlpool Canada fait partie de la société Whirlpool, le plus important fabricant et commerçant d'électroménagers, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 21 milliards de dollars, un effectif de

92 000 employés et 65 centres de fabrication et de recherche technologique en 2018. Au Canada, l'entreprise commercialise les marques Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Jenn-Air, Amana et Inglis.

À propos d'ENERGY STAR Canada

ENERGY STAR Canada est un modèle de réussite en matière d'efficacité énergétique depuis 18 ans. Le programme est un partenariat volontaire entre le gouvernement du Canada et plus de 1 500 organisations qui s'emploient à une utilisation plus judicieuse de nos ressources naturelles en cherchant à accroître l'efficacité énergétique. Ressources naturelles Canada administre le programme et en fait la promotion. Derrière chaque étiquette ENERGY STAR se trouve un produit, une maison, un bâtiment ou une installation industrielle ayant obtenu indépendamment une certification pour sa faible consommation d'énergie et donc pour sa production réduite d'émissions qui contribuent aux changements climatiques. ENERGY STAR est un choix simple que les Canadiens peuvent faire pour économiser de l'énergie, de l'argent, tout en protégeant l'environnement. Pour en savoir plus sur ENERGY STAR, visitez le www.energystar.gc.ca

