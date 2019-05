Airship renforce son équipe de haute direction avec pour objectif l'accélération de sa croissance mondiale





La société Airship, spécialisée dans l'engagement client, a annoncé aujourd'hui quatre nominations dans son équipe de haute direction ; Dale Flores a été nommé au poste de vice-président des ventes pour la région des Amériques, Neil Gariepy à celui de vice-président de l'infrastructure et de la sécurité, David King Harris à celui de vice-président des ventes de la région EMOA, et Jeff Winsor au poste de vice-président des services de technologie.

Dale Flores dirigera l'expansion rapide de l'organisation de ventes d'Airship dans la région des Amériques, favorisant l'adoption de solutions visant à générer une plus grande valeur commerciale pour les clients de la région. M. Flores apporte à Airship une expérience de deux décennies dans la vente de solutions SaaS mondiales et la gestion de la réussite des clients, dont 14 années passées à diriger des équipes commerciales chez Silverpop et IBM. À son dernier poste, M. Flores était responsable de la réussite clients chez Clicktale, une entreprise numérique spécialisée dans l'expérience client.

Neil Gariepy dirigera les équipes d'ingénierie, d'infrastructure et de sécurité des clients d'Airship, en charge de l'extension de l'infrastructure d'Airship au niveau mondial et de l'optimisation de ses coûts, de ses performances et de sa sécurité. M. Gariepy apporte 20 années d'expérience à la tête d'opérations dans les domaines de l'ingénierie, de la sécurité et de l'infrastructure pour des entreprises SaaS, dont 16 années passées à gérer des applications cloud et des processus d'infrastructure de classe mondiale pour NetSuite. Plus récemment, Neil était vice-président de l'ingénierie et de la sécurité de l'information chez Percolate, une société de gestion des contenus d'entreprise.

David King Harris dirigera l'organisation des ventes d'Airship dans la région EMOA et encadrera la croissance régionale depuis le nouveau bureau londonien de la société, dans le quartier de Southwark, et de ses sites en France et en Allemagne. M. King-Harris cumule près de dix années d'expérience en direction des ventes, appuyant les objectifs commerciaux européens de sociétés de solutions de technologie de marketing, notamment Lyris, Silverpop, IBM et, plus récemment, Movable Ink, en tant que vice-président régional des ventes pour la région EMOA. Avant cela, M. King-Harris avait fondé à l'âge de 18 ans une société de gestion de projets qu'il a dirigée pendant huit ans avant son acquisition.

Jeff Winsor, un vétéran d'Airship, a été promu au poste de vice-président des services de technologie, où il dirigera les équipes de gestion des programmes, de documentation technique et d'assurance qualité d'Airship. M. Winsor apporte plus de 25 années d'expérience dans la direction d'équipes d'ingénierie et de gestion de projets, dont six années passées à la tête de la fonction de gestion des programmes d'Airship, où il a dirigé plusieurs équipes techniques. Avant de rejoindre les rangs d'Airship, M. Winsor a occupé des postes de direction chez Tektronix, Read-Rite Corporation et Flexstar Technology.

Ces nominations à des postes de haute direction font suite au dévoilement de la nouvelle marque d'Airship le mois dernier, reflétant la croissance spectaculaire des solutions d'engagement de la société qui couvrent tous les canaux numériques, ainsi que son rôle pivot dans la promotion d'initiatives de transformation numérique centrées sur le client pour des marques de premier plan. Plus tôt cette année, la société a acquis Accengage pour former la plus grande société d'engagement client mobile au monde et consolider sa dominance du marché mondial.

« D'après toutes les mesures et évaluations indépendantes, Airship domine le marché que la société a inventé il y a 10 ans - et cela tient au fait que tous les jours des centaines d'Airshippers innovent et offrent des solutions commerciales à leurs clients », a déclaré Brett Caine, président-directeur général d'Airship. « Dale, Neil, David et Jeff possèdent à eux quatre un ensemble incroyable de compétences en leadership, et cela va nous permettre d'affiner et de redimensionner nos équipes, notre technologie et notre expertise afin de mieux servir la clientèle mondiale croissante d'Airship. »

